Ζέστη θα επικρατεί σήμερα στο νησί μας, καθώς η θερμοκρασία θα βρίσκεται στους 38 βαθμούς, με τον υδράργυρο να αναμένεται πως θα συνεχίσει την άνοδό του και τις επόμενες ημέρες. Την περιοχή μας, σύμφωνα με το Τμήμα Μετεωρολογίας, επηρεάζει εποχική χαμηλή πίεση.

Σήμερα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος ενώ αυξημένες νεφώσεις μετά το μεσημέρι πιθανό να δώσουν μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα ορεινά. Το βράδυ θα παρατηρούνται αυξημένες χαμηλές νεφώσεις ή και αραιή ομίχλη

Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 38 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 30 στα παράλια και στους 26 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Τη Δευτέρα, την Τρίτη και την Τετάρτη ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος αλλά κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακά μικρή άνοδο, για να κυμανθεί λίγο πιο πάνω από τις κλιματολογικές τιμές.