Λευκό πέπλο χιονιού σκέπαζε από τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης (13/1) τις ορεινές κοινότητες των επαρχιών Λεμεσού και Λευκωσίας, χαρίζοντας ένα εντυπωσιακό χειμωνιάτικο σκηνικό. Οι κάτοικοι ξύπνησαν και αντίκρισαν την χιονόπτωση, με τις στέγες των σπιτιών, τους δρόμους και τα δέντρα να ντύνονται στα λευκά.

Η θερμοκρασία καταγραφεί αισθητή πτώση, ενώ σε ορισμένες περιοχές από το πρωί, παρατηρήθηκε πυκνή χιονόπτωση, δυσκολεύοντας την κυκλοφορία.

Παρά τις χαμηλές θερμοκρασίες, οι πολίτες απόλαυσαν το σπάνιο για την περιοχή φαινόμενο, απαθανατίζοντας εικόνες του χειμωνιάτικου τοπίου.

Ενδεικτικές είναι οι εικόνες και τα βίντεο που αναρτήθηκαν στη σελίδα «Καιρόφιλοι Κύπρου». Στα λευκά ντύθηκαν, μεταξύ άλλων, τα Μανδριά της επαρχίας Λεμεσού, οι Κάτω Πλάτρες, ο Αγρός, ο Πεδουλάς, το Παλαιχώρι και η Σπήλια.

Σε ανακοίνωσή της, η Αστυνομία κάνει λόγο για αλλαγή του καιρικού σκηνικού, αναφέροντας ότι μέλη της πραγματοποιούν συνεχείς περιπολίες και ελέγχους για την κατάσταση του οδικού δικτύου. Όπως επισημαίνεται, η προσπάθεια επικεντρώνεται στην έγκαιρη διαπίστωση τυχόν προβλημάτων και στη λήψη των αναγκαίων μέτρων, με στόχο τη διασφάλιση της ομαλής και ασφαλούς διακίνησης των οδηγών.

Αλλαγή καιρικού σκηνικού. Τα μέλη μας πραγματοποιούν συνεχείς περιπολίες και ελέγχους για την κατάσταση του οδικού δικτύου.

Επικεντρώνονται στην έγκαιρη διαπίστωση τυχόν προβλημάτων και στη λήψη των αναγκαίων μέτρων, ώστε να διασφαλίζεται η ομαλή και ασφαλής διακίνηση των οδηγών. pic.twitter.com/irbHgYWTBM — Αστυνομία Κύπρου (@Cyprus_Police) January 13, 2026

Ποιοι δρόμοι επηρεάζονται

Οι δρόμοι που οδηγούν στο Τρόοδος (Πλατρών – Τροόδους, Καρβουνά – Τροόδους και Προδρόμου – Τροόδους) είναι ανοικτοί μόνο για οχήματα εφοδιασμένα με αντιολισθητικές αλυσίδες ή με κίνηση στους τέσσερις τροχούς, λόγω χιονόπτωσης.



Επίσης, ανοικτοί μόνο για οχήματα εφοδιασμένα με αντιολισθητικές αλυσίδες ή με κίνηση στους τέσσερις τροχούς, είναι και οι ακόλουθοι δρόμοι:

Παλαιχωρίου – Αγρού

Φαρμακά – Οδούς

Φτερικουδίου – Άλωνας – Πλατανιστάσας

‘Αλωνας – Πολύστυπου

Πολύστυπου – Λαγουδερών

Λαγουδερών – Χαντριών

Αξίζει να σημειωθεί ότι λόγω έντονων βροχοπτώσεων στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού – Πάφου, περιοχή Πισσσουρίου – Αυδήμου – Παραμάλι, καλούνται οι οδηγοί να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να οδηγούν με χαμηλές ταχύτητες και να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από τα προπορευόμενα οχήματα.

