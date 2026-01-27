ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Μαρνέρου Άννα, Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 209. Δίπλα από κατάστημα «Shoebox» και «Pizza Hut», Πάνω Λακατάμια, τηλ. 22721727, 22721711.

Δημητρίου Αναστασία, Κωνσταντινουπόλεως 76Α. 500μ. από τα φώτα τροχαίας οικίας Γάλλου πρέσβη, απέναντι από το Γυμνάσιο Κωνσταντινουπόλεως, Στρόβολος, τηλ. 22250085, 22261656.

Κοκκίνου Ελένη, Κυριάκου Μάτση 5Γ&Δ, Παλλουριώτισσα, τηλ. 22522242.

Κουράτου Γιώργος, Λεωφόρος Αθαλάσσας 51Α. Απέναντι από Επαρχιακό Γραφείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων Λευκωσίας, Στρόβολος, τηλ. 22336699.

Καλλιτσιώνη Μαρία, Λεωφ. Δημήτρη Χριστόφια (πρώην Λεωφ. Γερίου), Γέρι, τηλ. 22575226, 22533447.

ΛΕΜΕΣΟΣ

Αγαθοκλέους Μάριος, Αντρέα Αραούζου 22. Πλησίον φώτων τροχαίας προς Βιομηχανική Ύψωνα (ενορία Αρχαγγέλου Μιχαήλ – Μονοβόλικο), Κάτω Πολεμίδια, τηλ. 25222988.

Παπαδοπούλου Ντίνα, Ν. Παττίχη 121. Πλησίον κυκλικού κόμβου Πολεμιδιών, Λεμεσός, τηλ. 25387216, 99826409.

Δημοφάνους Σταυρούλα (Σταύρη), Αγίας Φυλάξεως 91. Κάψαλος, 400μ. βορείως φώτων τροχαίας «Καφέ Παρί», έναντι «SPAVENTO», Λεμεσός, τηλ. 25393954, 25337731.

Παστελλάς Κώστας, Γλάδστωνος 88. Έναντι Ελληνικής Τράπεζας, Λεμεσός, τηλ. 25344040, 25727221.

Λεωνίδου – Γιασκουρή Αθηνούλα, Λεωφ. Κολωνακίου 43. Δίπλα από Υγειονομικό Κέντρο Λινόπετρας, Άγιος Αθανάσιος, τηλ. 25370440, 25381521.

ΛΑΡΝΑΚΑ

Καΐμης Κύπρος, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄ 88. Έναντι PEUGEOT, Λάρνακα, τηλ. 24637044, 24626339.

Χριστοδούλου Παύλος, Ερμού 51Γ, Λάρνακα, τηλ. 24652702, 24360054.

Κυπριανού Αλέξης, Λεωφ. Κυριάκου Μάτση 25. Απέναντι από MRI «Άγιος Θέρισσος», Αραδίππου, τηλ. 24532177, 99979523.

ΠΑΦΟΣ

Βαρναβίδου Σταυρούλλα, Νικολάου Νικολαΐδη 62. 100μ. από το Λύκειο Κύκκου προς τα Δικαστήρια, Πάφος, τηλ. 26943424, 26949727.

Κοκκίνου Δωροθέα, Γρίβα Διγενή 51, Πόλις Χρυσοχούς, τηλ. 26322220, 97680660.

ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ

Μαυρόγιαννου – Νικολάου Άντρη, Λεωφ. Γεωργίου Γουρουνά 216. Απέναντι από τη CYTA, Παραλίμνι, τηλ. 23828880, 23829202.

Δασκαλάκη Μαρία, Μακαρίου Γ΄ 34. Πλησίον Δημαρχείου, Σωτήρα, τηλ. 23300740, 99864749.