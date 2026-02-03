Ανεμοι που μπορεί να φθάσουν μέχρι και τα 7 μποφόρ θα επηρεάσουν τα παράλια της Κύπρου.

Σύμφωνα με προειδοποίηση του Τμήματος Μετεωρολογίας, ισχυροί, μέχρι πολύ ισχυροί και παροδικά πολύ ισχυροί μέχρι σφοδροί δυτικοί έως βορειοδυτικοί άνεμοι έντασης 5 με 6 μποφόρ και παροδικά 6 με 7 μποφόρ θα επηρεάσουν τα δυτικά και τοπικά τα νότια και βόρεια παράλια.

Η θάλασσα θα είναι τοπικά ταραγμένη στα νότια παράλια και στα δυτικά και στα βόρεια κυματώδης.

Προσθέτει ότι ασθενής ψηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή. Αρχικά αναμένονται μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα, κυρίως στα δυτικά και στα βόρεια ωστόσο μετά το μεσημέρι ο καιρός θα καταστεί κυρίως αίθριος.

Η ορατότητα θα είναι καλή ως μέτρια, τοπικά περιορισμένη. Η θερμοκρασία της θάλασσας θα είναι 18° βαθμοί Κελσίου.

Μέτρα αυτοπροστασίας από ισχυρούς ανέμους

• Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί σε περιοχές, όπου εκδηλώνονται ισχυροί άνεμοι, να αποφεύγετε τις άσκοπες μετακινήσεις, να καταφεύγετε σε κλειστούς χώρους και να κλείνετε τις πόρτες και τα παράθυρα του σπιτιού ή του χώρου εργασίας σας.

• Απομακρύνετε από εξωτερικούς χώρους αντικείμενα, τα οποία δεν είναι εφικτό να στερεωθούν (π.χ. γλάστρες, τραπεζάκια, καρέκλες, διακοσμητικά είδη, κ.ά.) και αποφύγετε κάθε είδους εργασία/ενέργεια, η οποία δυνατόν να προκαλέσει πυρκαγιά.

• Στερεώστε καλά τυχόν διαφημιστικές πινακίδες που έχετε στο υποστατικό σας.

• Αποφύγετε δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές.

• Αποφύγετε τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα, πινακίδες ή μπαλκόνια και να στερεώνετε καλά όλα τα αντικείμενα, τα οποία ενδέχεται να παρασυρθούν από τον άνεμο και να προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς (π.χ. πινακίδες, ντεπόζιτα, θερμοσίφωνες κ.ά.).

• Συστήνεται όπως οι εργοδότες λαμβάνουν όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων, οι οποίοι εκτελούν εργασίες σε εξωτερικούς χώρους (π.χ. προσωρινή αναστολή εργασιών σε εργοτάξια, κ.ά.)

