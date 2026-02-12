ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Σολωμού Ουρανία, Λεωφ. Στροβόλου & Πύθωνος 4. Δίπλα από «Γυάλινη» Πολυκατοικία, Στρόβολος, τηλ. 22313123, 22283622.

Τριανταφύλλου Φραγκίσκος Μάριος, Προδρόμου 24.Απέναντι από το Ιατρικό Κέντρο «Ευαγγελίστρια» και δίπλα από αρτοποιείο «Πανδώρα», Έγκωμη, τηλ. 22332315.

Κωνσταντίνου Δημήτρης, Στασάνδρου 26Α, Μετοχικό Φαρμακείο ΣΕΚ, Λευκωσία, τηλ. 22764691.

Κίτσα Μαρίνα, Λεωφ. Κυρ. Μάτση 21Γ & Σάμου. Στα φώτα τροχαίας, Άγιοι Ομολογητές, Λευκωσία, τηλ. 22441780, 22420506.

Χατζηγιάννη Κλειώ, Λεωφ. Λάρνακος 129. Δίπλα από κατάστημα «Ανδρέας Χαραλάμπους Λτδ.», Λευκωσία, τηλ. 22333311, 22436322.

Κυριάζου Άννα Μαρία, Ηνωμένων Εθνών & Μητέρας Τερέζας 1Α. Μετά τον κυκλικό κόμβο της «Carlsberg» προς το εστιατόριο «Ιδάλιον» αριστερά μέσα, δίπλα από το περίπτερο «Anytime», Καλλιθέα, Δάλι, τηλ. 22313525.

ΛΕΜΕΣΟΣ

Θεοδώρου Δήμητρα, Ηλία Καννάουρου 19. Πλησίον φώτων τροχαίας Ύψωνα, απέναντι από πρατήριο καυσίμων ΕΚΟ, Ύψωνας, τηλ. 25393171, 99134478.

Παπαφυλακτού – Τερίδη Ελένη, Λεωφ. Ομονοίας 37. Δίπλα από ζαχαροπλαστείο «Ερμής», Λεμεσός, τηλ. 25567526, 25714469.

Πατέλλης Νομικός, Αθηνών 31. Πλησίον Σαριπόλου, απέναντι από πρώην βιβλιοπωλείο «Ιωαννίδης», Λεμεσός, τηλ. 25362373, 96747241.

Αγαθοκλέους Αγαθοκλής, Γρηγόρη Αυξεντίου 8Δ. Πλησίον Δημοτικού Σχολείου Χαλκούτσας, Μέσα Γειτονιά, τηλ. 25751275, 25753942.

Γεωργίου Γεώργιος, Λεωφ.Αμαθούντας 104, shop 14. Απέναντι από ξενοδοχείο «Four Seasons», «Zavos Center», δίπλα από «Pizza Hut», Άγιος Τύχωνας, τηλ. 25431454, 96143433.

ΛΑΡΝΑΚΑ

Κυρίτσης Μάριος, Διανέλλου 107. Κοντά στην εκκλησία Χρυσοπολίτισσας, Λάρνακα, τηλ. 24656514, 24636089.

Κουλουμά Δημητρίου Άννα, Ηνωμένων Εθνών 16Α. Δρόμος Λάρνακας – Λεμεσού, Λάρνακα, τηλ. 24642333, 24661155.

Τισιένκο Βικτώρια, Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 31, Μενεού, τηλ. 24427788, 99864884.

ΠΑΦΟΣ

Πατατού Νικολέτα, Ανεξαρτησίας 25. Δρόμος Τεχνικής Σχολής προς «Debenhams KORIVOS», Πάφος, τηλ. 26950510, 99578224.

Σωκράτους Σωκράτης, Λεωφ. Μακαρίου Γ΄ & Ευαγόρα Παλληκαρίδη 6, Πόλις Χρυσοχούς, τηλ. 26321253, 99725006.

ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ

Κεφάλα Ρούλα, 1ης Απριλίου 111, Παραλίμνι, τηλ. 23730116, 23821516.

Κύζα Ελένη, Φώτη Πίττα 20. Απέναντι από κατάστημα «Τρικωμίτης», Φρέναρος, τηλ. 23820331, 99827982.