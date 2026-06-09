ΛΕΥΚΩΣΙΑ

>Παπαϊακώβου Ιάκωβος, Λεωφ. Δημοκρατίας 60. Έναντι Λυκείου Αποστόλου Βαρνάβα, Στρόβολος, τηλ. 22450644, 22876916.

>Αργυρού Παναγιώτα (Τάνια), Παύλου Μελά 28Β. Δρόμος Κρατικής Έκθεσης, Έγκωμη, τηλ. 22658628, 22427414.

>Νικολάου Χαρά, Λεωφ. Κυρηνείας 145. Δίπλα από αρτοποιείο «Vienna», Πλατύ, Αγλαντζιά, τηλ. 22335477, 22511117.

>Κωνσταντοπούλου Χριστίνα, Θεμιστοκλή Δέρβη 17Β, Λευκωσία, τηλ. 22344347.

>Χατζηαθανασίου Κωνσταντίνος, Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 17. Δίπλα από ΜΤΝ και πλησίον αρτοποιείου «Ζορπάς», Λακατάμια, τηλ. 22002237, 99466134.

>Ραγκαβάς Ιωάννης, Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 115. 100μ. από Β΄ Δημοτικό Σχολείο Λατσιών, Απέναντι από ανθοπωλείο «Casa Di Fiori», Λατσιά, τηλ. 22486488, 22492717.

ΛΕΜΕΣΟΣ

>Θεοδώρου Πάμπος, Λεωφ. Μακαρίου 47. Πλησίον φώτων τροχαίας «Σιμιλλίδη», Λεμεσός, τηλ. 25566411, 25574038.

>Μοδέστου Θεοδώρα, Λεωφ. Σπύρου Κυπριανού 69, «Verginia Court». Από φώτα τροχαίας «Γαλάκτικα» προς «Jumbo» Λινόπετρας, πλησίον «Eurolife», 300μ. πριν το ίδρυμα Αγίου Στεφάνου, Μέσα Γειτονιά, τηλ. 25313311.

>Καλότυχου Έλση, Ανεξαρτησίας 30. Πλησίον παραλιακού δρόμου, Λεμεσός, τηλ. 25360160, 25384714.

>Χρυσάνθου Μαρία, Λεωφόρος Μακαρίου Γ΄ 168. Έναντι «McDonald’s», Λεμεσός, τηλ. 25211458, 99392728.

>Μιχαηλίδου Αγγέλα, Σπύρου Κυπριανού 58. Πλησίον «Smart» και κρεαταγοράς «Melis», Γερμασόγεια, τηλ. 25338270, 25738636.

ΛΑΡΝΑΚΑ

> Σωκράτους – Κυπριανού Ελένη, Κιλκίς 15-17, «Αντρούλλα Court», κατ. 4. Πλησίον Σχολής Καλογραιών, Λάρνακα, τηλ. 24651035, 24624163.

>Ανδρέου Νίκη, Γεωργίου Χριστοδουλίδη 5. Μεταξύ κυκλικού κόμβου «Kleima» και κυκλικού κόμβου νέου ΓΣΖ, Λάρνακα, τηλ. 24250900.

>Ρωτή Χριστοφόρα, Κυριάκου Μάτση 5, κατ. 1. Έναντι «SUPER DISCOUNT STORE», σύνορα Λιβάδια – Αραδίππου, Λιβάδια, τηλ. 24400897, 97790853.

ΠΑΦΟΣ

>Παπούδας Αριστοτέλης, Αλέξαντρου Υψηλάντη 25. Περιοχή Δασούδι, 300μ. πιο κάτω από το Lidl, Πάφος, τηλ. 26811750, 26952138.

>Κοκκίνου Δωροθέα, Γρίβα Διγενή 51, Πόλις Χρυσοχούς, τηλ. 26322220, 97680660.

ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ

>Παντελίδου Μαρία, Μαρίας Συγκλητικής 2 . Απέναντι από Σωματείο «ΠΕΚ», Παραλίμνι, τηλ. 23730111, 23744313.

>Σταυρή Αντιγόνη, Πλατεία Ηρώων 6Β. Απέναντι από Τράπεζα Κύπρου, Σωτήρα, τηλ. 23825511.