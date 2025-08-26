Στο Νοσοκομείο Αθαλάσσας νοσηλεύεται ο 23χρονος από τη Βουλγαρία, ο οποίος, το βράδυ της 16ης Αυγούστου, φέρεται να μαχαίρωσε 18χρονο Ελληνοκύπριο σε εστιατόριο στο Παραλίμνι που ανήκει στον πατέρα του.

Ο 23χρονος μετά την έκδοση διατάγματος οκταήμερης προσωποκράτησής του στις 17 Αυγούστου εξετάστηκε από ψυχίατρο και κρίθηκε πως χρήζει προσωρινής νοσηλείας στο Νοσοκομείο Αθαλάσσας. Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews από αστυνομικές πηγές οι θεράποντες ιατροί αποφάνθηκαν πως δεν είναι σε θέση να παρακολουθήσει τη δικαστική διαδικασία κι έτσι εκδόθηκε νέο διάταγμα υποχρεωτικής νοσηλείας του για περίοδο δύο μηνών. Σημειώνεται πως σήμερα λήγει το διάταγμα της κράτησης του νεαρού. Πλέον και αναλόγως της πορείας της υγείας του θ’ αποφασιστεί ο περαιτέρω χειρισμός της υπόθεσης.

Υπενθυμίζεται πως ο 23χρονος, που διαμένει μόνιμα στην περιοχή, απασχόλησε την Αστυνομία για κλοπές και διαρρήξεις και είχε αποφυλακιστεί στις 12 Αυγούστου, τέσσερις ημέρες, δηλαδή, πριν την απόπειρα φόνου.

Η απόπειρα φόνου διαπράχθηκε μπροστά στα μάτια θαμώνων του εστιατορίου στις 8:15 το βράδυ του Σαββάτου 16 Αυγούστου. Οι εξετάσεις του ΤΑΕ Αμμοχώστου κατέδειξαν πως ο 23χρονος είχε μεταβεί προηγουμένως στο εστιατόριο προκειμένου να ζητήσει χρήματα από φίλο της αδελφής του που εργάζεται στον χώρο. Ο 18χρονος του ζήτησε να εγκαταλείψει τον χώρο και έπειτα από λίγη ώρα αυτός επέστρεψε και φέρεται να τον μαχαίρωσε. Ο 18χρονος φέρει τραύμα στον νεφρό και η κατάσταση της υγείας του είναι εκτός κινδύνου.

Ο ύποπτος εντοπίστηκε μισή ώρα αργότερα να κυκλοφορεί με το εσώρουχο σε περιοχή στο Παραλίμνι. Αρχικά είχε συλληφθεί για τα αυτόφωρα αδικήματα της πρόκλησης ανησυχίας, της κοινής οχληρίας και της διασάλευσης της ειρήνης, αφού όταν τον προσέγγισαν αστυνομικοί άρχισε να φωνάζει. Ακολούθως συνδέθηκε με την απόπειρα φόνου και συνελήφθη και γι’ αυτό το αδίκημα.