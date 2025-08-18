Βεβαρημένο παρελθόν είχε ο 23χρονος από τη Βουλγαρία ο οποίος φέρεται να μαχαίρωσε στην κοιλιά 18χρονο Ελληνοκύπριο, σε εστιατόριο στο Παραλίμνι που ανήκει στον πατέρα του δεύτερου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews ο 23χρονος, που διαμένει μόνιμα στην περιοχή, απασχόλησε ξανά την Αστυνομία για κλοπές και διαρρήξεις και μάλιστα είχε αποφυλακιστεί στις 12 Αυγούστου, τέσσερις δηλαδή μέρες πριν την απόπειρα φόνου. Είναι γι’ αυτόν τον λόγο που ο Δήμος Παραλιμνίου-Δερύνειας, μέσω ανακοίνωσης, εξέφρασε ανησυχία καλώντας «το κράτος ν’ αναλάβει πλήρως τις ευθύνες του για την ασφάλεια τόσο των πολιτών όσο και των επισκεπτών».

Σημειώνεται πως η απόπειρα φόνου διαπράχθηκε μπροστά στα μάτια θαμώνων του εστιατορίου στις 8:15 το βράδυ του Σαββάτου. Μέλη της Αστυνομίας έσπευσαν επί τόπου και διαπίστωσαν πως ο 18χρονος είχε δεχθεί επίθεση με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά, ενώ ο δράστης τράπηκε σε φυγή.

Ο 18χρονος μεταφέρθηκε αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου, όπου διαπιστώθηκε ότι έφερε σοβαρό τραύμα στο σώμα, που προκλήθηκε από αιχμηρό αντικείμενο. Ακολούθως μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου νοσηλεύεται, με την κατάσταση της υγείας του να είναι εκτός κινδύνου, σύμφωνα με τους θεράποντες ιατρούς.

Ο 23χρονος φερόμενος δράστης εντοπίστηκε μισή ώρα αργότερα να κυκλοφορεί με το εσώρουχο σε περιοχή στο Παραλίμνι. Αρχικά είχε συλληφθεί για τα αυτόφωρα αδικήματα της πρόκλησης ανησυχίας, της κοινής οχληρίας και της διασάλευσης της ειρήνης, αφού όταν τον προσέγγισαν αστυνομικοί άρχισε να φωνάζει. Ακολούθως συνδέθηκε με την απόπειρα φόνου και συνελήφθη και γι’ αυτό το αδίκημα. Χθες είχε οδηγηθεί ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Αμμοχώστου, το οποίο διέταξε την κράτησή του για περίοδο 8 ημερών. Το ΤΑΕ Αμμοχώστου συνεχίζει τις εξετάσεις προκειμένου να ξεκαθαρίσει για ποιο λόγο επιτέθηκε στον 18χρονο ο φερόμενος δράστης.

Εκφράζοντας την ανησυχία του ο Δήμος Παραλιμνίου – Δερύνειας έκανε λόγο για μεμονωμένο περιστατικό, υποδεικνύοντας, ωστόσο, πως συνιστά προσβολή για την εικόνα της τουριστικής περιοχής διεθνώς. «Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι άτομα με βεβαρημένο, όπως φαίνεται, ιστορικό παραβατικών συμπεριφορών κυκλοφορούν προκαλώντας ανεμπόδιστα αναστάτωση στη ζωή της κοινωνίας μας και εκδηλώνοντας πράξεις βίας», σημειώνει σε ανακοίνωση, «καλώντας το κράτος ν’ αναλάβει πλήρως τις ευθύνες του για την ασφάλεια τόσο των πολιτών όσο και των επισκεπτών, εφαρμόζοντας με κάθε αυστηρότητα τις ισχύουσες νομοθεσίες».

Ο Δήμος εξέφρασε και ευχαριστίες στην Αστυνομική Διεύθυνση Αμμοχώστου «για την άμεση επέμβαση για εντοπισμό και σύλληψη του δράστη».