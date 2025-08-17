Υπόθεση απόπειρας φόνου εξετάζει η Αστυνομία μετά τα μαχαιρώματα σε εστιατόριο στο Παραλίμνι.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, γύρω στις 8:15 το βράδυ χθες Σάββατο λήφθηκε πληροφορία για τραυματισμένο πρόσωπο, σε περιοχή στο Παραλίμνι. Μέλη της Αστυνομίας έσπευσαν στο σημείο για εξετάσεις.

Σύμφωνα με τα υπό εξέταση στοιχεία, 18χρονος δέχθηκε επίθεση από άντρα ηλικίας 23 ετών, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά.

Ο 18χρονος μεταφέρθηκε αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου, όπου διαπιστώθηκε ότι έφερε σοβαρό τραύμα στο σώμα, που προκλήθηκε με αιχμηρό αντικείμενο. Μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου νοσηλεύεται, με την κατάσταση της υγείας του να είναι εκτός κινδύνου, σύμφωνα με τους θεράποντες ιατρούς.

Ο δράστης, ο οποίος είχε τραπεί σε φυγή, εντοπίστηκε από περίπολο της Αστυνομίας γύρω στις 8:45 το βράδυ, σε περιοχή στο Παραλίμνι. Αυτός συνελήφθη για τα αυτόφωρα αδικήματα της πρόκλησης ανησυχίας, της κοινής οχληρίας, και της διασάλευσης της ειρήνης, αφού φώναζε και ενοχλούσε περίοικους.

Εκδόθηκε δικαστικό ένταλμα σύλληψης του, για σκοπούς διερεύνησης υπόθεσης απόπειρας φόνου, δυνάμει του οποίου επανασυνελήφθη από τα μέλη της Αστυνομίας και τέθηκε υπό κράτηση.

Το ΤΑΕ Αμμοχώστου διερευνά.