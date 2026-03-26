Πλεόνασμα €26,7 δισ. καταγράφεται στο εμπόριο ΕΕ-Αυστραλίας το 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας (Eurostat), που δημοσιεύθηκαν την Τετάρτη. Οι εξαγωγές της ΕΕ προς την Αυστραλία ανήλθαν σε 36,9 δισ. €, ενώ οι εισαγωγές σε 10,2 δισ. €.

Οι εξαγωγές παρουσίασαν μείωση κατά 4,9% σε σχέση με το 2024, ωστόσο κατέγραψαν αύξηση 39,6% σε σχέση με το 2015. Αντίστοιχα, οι εισαγωγές μειώθηκαν κατά 4,8% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, αλλά παρουσίασαν αύξηση 49,9% σε σχέση με το 2015.

Στην κορυφή των εξαγόμενων προϊόντων της ΕΕ προς την Αυστραλία, βρίσκονται τα φαρμακευτικά και ιατρικά προϊόντα με μερίδιο 13,1%, τα οδικά οχήματα με 11,1%, τα γενικά βιομηχανικά μηχανήματα και εξοπλισμός με 9,5%, τα ηλεκτρικά μηχανήματα και συσκευές με 6,9% και τα εξειδικευμένα βιομηχανικά μηχανήματα με 6,7%. Οι πέντε αυτές κατηγορίες αντιπροσωπεύουν συνολικά το 47,3% της αξίας των εξαγωγών προς την Αυστραλία.

Στις εισαγωγές, οι πέντε κορυφαίες κατηγορίες καλύπτουν το 62,1% της συνολικής αξίας. Ο άνθρακας, ο οπτάνθρακας και οι μπρικέτες αντιπροσώπευαν το 29,0% των εισαγωγών, ακολουθούμενοι από τους ελαιοφόρους σπόρους και καρπούς με 15,3%, τον χρυσό με 7,2%, τα μεταλλεύματα και το μεταλλικό σκραπ με 5,6% και διάφορα βιομηχανικά προϊόντα με 5,0%.

Η Eurostat επισημαίνει ότι τα στοιχεία αντανακλούν τις μακροπρόθεσμες τάσεις στο εμπόριο μεταξύ της ΕΕ και της Αυστραλίας, με σταδιακή αύξηση τόσο των εξαγωγών όσο και των εισαγωγών σε σχέση με το 2015, παρά τη μείωση σε ετήσια βάση για το 2025.