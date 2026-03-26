Η απάντηση του Ιράν προς τις ΗΠΑ διαβιβάστηκε επίσημα χθες το βράδυ, μεταδίδει το ιρανικό ΜΜΕ.

Μια καλά ενημερωμένη πηγή δήλωσε η απάντηση του Ιράν στα 15 σημεία που πρότειναν οι ΗΠΑ διαβιβάστηκε επίσημα χθες το βράδυ μέσω μεσαζόντων, και το Ιράν αναμένει πλέον απάντηση από την άλλη πλευρά.

Iran has formally delivered its response to a 15-point proposal from the United States through intermediaries overnight, an informed source told Tasnim News Agency on Thursday, adding that Tehran is now awaiting Washington’s reply. pic.twitter.com/aGKekpursF March 26, 2026

Σύμφωνα με την εν λόγω πηγή, στην απάντησή του το Ιράν δήλωσε ότι οι δολοφονικές και επιθετικές εχθροπραξίες πρέπει να τερματιστούν, πρέπει να δημιουργηθούν αντικειμενικές συνθήκες που θα διασφαλίζουν ότι ο πόλεμος δεν θα επαναληφθεί, πρέπει να εγγυηθούν και να διευθετηθούν με σαφήνεια οι πολεμικές αποζημιώσεις και πρέπει να εφαρμοστεί η παύση των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα και όσον αφορά όλες τις ομάδες αντίστασης που συμμετείχαν σε αυτή τη σύγκρουση, σε ολόκληρη την περιοχή.

Σημείωσε ότι η άσκηση της κυριαρχίας του Ιράν στα Στενά του Ορμούζ είναι και θα παραμείνει φυσικό και νόμιμο δικαίωμα του Ιράν, καθώς και εγγύηση για την εφαρμογή των δεσμεύσεων της άλλης πλευράς, και πρέπει να αναγνωριστεί. Αυτές οι προϋποθέσεις του Ιράν είναι ξεχωριστές από τα αιτήματα που υποβλήθηκαν στην άλλη πλευρά στον δεύτερο γύρο συνομιλιών στη Γενεύη (λίγες ημέρες πριν την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ τον Φεβρουάριο).

Αυτή η καλά ενημερωμένη πηγή, ωστόσο, τόνισε ότι είναι σαφές για το Ιράν ότι ο ισχυρισμός των ΗΠΑ για διαπραγμάτευση είναι απλώς ένα σχέδιο «τρίτης εξαπάτησης» και ότι οι Αμερικανοί επιδιώκουν διάφορους στόχους υπό το πρόσχημα της διαπραγμάτευσης.

Πρώτον: να εξαπατήσουν τον κόσμο παρουσιάζοντας μια φαινομενικά ειρηνική εικόνα και την επιθυμία να τερματιστεί ο πόλεμος

Δεύτερον: να διατηρήσουν χαμηλή την τιμή του πετρελαίου παγκοσμίως

Τρίτον: να κερδίσουν χρόνο για να προετοιμαστούν για μια νέα επιθετική ενέργεια εναντίον του νότιου Ιράν μέσω χερσαίας εισβολής.

Σημείωσε ότι αν το Ιράν είχε αμφιβολίες για την έκβαση των διαπραγματεύσεων και την τήρηση των συμφωνιών από την Αμερική πριν από τον πόλεμο των 12 ημερών, μετά τον πόλεμο των 12 ημερών έχει πλήρεις αμφιβολίες για την ίδια την προθυμία της Αμερικής να διαπραγματευτεί σε οποιοδήποτε σημείο έπειτα. Οι Αμερικανοί ξεκίνησαν τον πόλεμο κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων τόσο στον πόλεμο των 12 ημερών όσο και στον πόλεμο του Ραμαζανιού, και αυτή τη φορά επίσης, με το πρόσχημα των διαπραγματεύσεων, επιδιώκουν να θέσουν τις βάσεις για ένα νέο έγκλημα, αναφέρει.

