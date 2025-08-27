Η Αστυνομία συστήνει ιδιαίτερη προσοχή στο κοινό, σε σχέση με απάτη με ηλεκτρονικά μηνύματα, όπου ψευδώς παρουσιάζεται ως αποστολέας η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου.

Η Υποδιεύθυνση Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, του Αρχηγείου Αστυνομίας, έχει δεχθεί αριθμό καταγγελιών από πολίτες, αναφορικά με παραπλανητικά γραπτά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) που εμφανίζονται ψευδώς ως προερχόμενα από την ΑΗΚ.

Συγκεκριμένα, καλείται ο παραλήπτης του μηνύματος όπως ακολουθήσει συγκεκριμένο ηλεκτρονικό σύνδεσμο (link), για να προβεί σε άμεση πληρωμή του λογαριασμού του για ηλεκτροδότηση, για να αποφευχθεί το ενδεχόμενο διακοπής της υπηρεσίας παροχής ηλεκτρισμού.

Σκοπός των δραστών είναι η εξαπάτηση του κοινού και συγκεκριμένα η υποκλοπή τραπεζικών δεδομένων και η κλοπή χρηματικών ποσών.

Το κοινό καλείται όπως είναι ιδιαίτερα προσεκτικό και να μην ανταποκρίνεται σε περίπτωση λήψης τέτοιου μηνύματος.