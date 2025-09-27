Τρία άτομα αναζητά η Αστυνομία για ληστεία και επίθεση στην Κάτω Πάφο.

Σύμφωνα σχετική ανακοίνωση, τα εικονιζόμενα πρόσωπα αναζητούνται για διευκόλυνση των ανακρίσεων, σχετικά με διερευνώμενη υπόθεση ληστείας και κοινής επίθεσης, αδικήματα που διαπράχθηκαν στην Κάτω Πάφο στις 23/9/2025.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό ή την αναγνώρισή τους, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Πάφου, στο τηλέφωνο 26806021 ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό ή με τη Γραμμή του Πολίτη στον αριθμό 1460.