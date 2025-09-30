Γύρω στις 10 χθες βράδυ λήφθηκε πληροφορία για φωτιά σε μοτοσικλέτα η οποία βρισκόταν κάτω από γεφύρι στην Περιστερώνα.

Στο σημείο μετέβησαν μέλη της Αστυνομίας όπου εντόπισαν την μοτοσικλέτα να φλέγεται. Με τη χρήση πυροσβεστήρων κατέσβησαν την φωτιά πριν της άφιξη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Η μοτοσικλέτα καταστράφηκε ολοσχερώς.

Σύμφωνα με τις εξετάσεις που διενεργήθηκαν, η μοτοσικλέτα είχε δηλωθεί από τον ιδιοκτήτη της στις 18/6/2025 ως κλοπιμαία.

Περαιτέρω εξετάσεις για τα ακριβή αίτια της φωτιάς θα διενεργηθούν σήμερα το πρωί.

Το ΤΑΕ Μόρφου σε συνεργασία με τον Αστυνομικό Σταθμό Περιστερώνας συνεχίζουν τις εξετάσεις.