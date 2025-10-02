Ιδιαίτερη προσοχή συστήνει η Αστυνομία στους οδηγούς οχημάτων στον αυτοκινητόδρομο Λάρνακας-Λευκωσίας, όπου σε σημείο μετά την έξοδο προς Αθηένου, στην κατεύθυνση προς Λευκωσία, πριν από λίγο, σημειώθηκε τροχαίο ατύχημα με αρματοφόρο όχημα. Έχει κλείσει η αριστερή λωρίδα και η κυκλοφορία διοχετεύεται μέσω της δεξιάς λωρίδας.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το τροχαίο συνέβη γύρω στις 2.45μμ, όπου κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, το όχημα κινήθηκε αριστερά στη λωρίδα ασφαλείας, προσέκρουσε πλευρικά σε κιγκλίδωμα ασφαλείας και στη συνέχεια ακινητοποιήθηκε.

Νεότερη ενημέρωση αναφέρει ότι δεν υπάρχει οποισδήποτε τραυματισμός, ενώ δεν εμπλέκεται κάποιο άλλο όχημα. Στο σημείο βρίσκονται μέλη της Αστυνομίας για εξετάσεις, παροχή βοήθειας και ρύθμιση της κυκλοφορίας.