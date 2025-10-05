Στις 04/10/2025 και ώρα 04:45 περίπου, λήφθηκε πληροφορία στην Αστυνομία για φωτιά στη Λευκωσία.

Μέλη της Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και της Ηλεκτρομηχανολογικής Υπηρεσίας, μετέβησαν στη σκηνή για τη κατάσβεση της φωτιάς και για τη διενέργεια εξετάσεων.

Από τις προκαταρκτικές εξετάσεις διαπιστώθηκε, ότι η φωτιά είχε ξεσπάσει σε κουτί μετρητή ηλεκτρικής ενέργειας, το οποίο βρισκόταν εγκατεστημένο στον προθάλαμο εισόδου του κτηρίου.

Από τη φωτιά καταστράφηκαν ολοσχερώς οι ηλεκτρικοί μετρητές του κτηρίου, υπέστη ζημιά η ηλεκτρολογική εγκατάσταση, ενώ επίσης ζημιές υπέστη η τοιχοποιία και θύρες του κτηρίου.

Την ίδια ημέρα εξασφαλίστηκε μαρτυρία εναντίον 47χρονου, ο οποίος συνελήφθη δυνάμει δικαστικού εντάλματος.

Σήμερα παρουσιάστηκε ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, το οποίο εξέδωσε διάταγμα τετραήμερης κράτησής του.

Το ΤΑΕ Λευκωσίας συνεχίζει τις εξετάσεις.