Πυρκαγιά ξέσπασε γύρω στις 04:40 τα ξημερώματα στη Λευκωσία, θέτοντας σε κινητοποίηση την Πυροσβεστική.

Σύμφωνα με τον Εκπρόσωπο Τύπου, Ανδρέα Κεττή, τρία πυροσβεστικά οχήματα ανταποκρίθηκαν σε πυρκαγιά η οποία εκδηλώθηκε σε προθάλαμο χώρο που οδηγούσε σε υπόγειο χώρο και πρώτο όροφο, οι οποίοι χρησιμοποιούνταν ως χώροι αναψυχής.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε ηλεκτρικό διακόπτη παροχής ρεύματος ο οποίος καταστράφηκε. Από τη θερμότητα και τους καπνούς επηρεάστηκε μέρος της τοιχοποιίας του χώρου.

Για την κατάσβεσή της έγινε χρήση αναπνευστικών συσκευών και σωλήνων νερού. Μια γυναίκα με το κατοικίδιό της, η οποία διέμενε σε διαμέρισμα των πιο πάνω ορόφων οδηγήθηκε προληπτικά από τους πυροσβέστες σε ασφαλή χώρο.