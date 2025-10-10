Έκρηξη σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας σε εταιρεία μάρκετινγκ στην Πάφο.

Η έκρηξη προκάλεσε υλικές ζημιές στο κτηριακό συγκρότημα που βρίσκεται η εταιρεία, στην περιοχή του Βόρειου Παρακαμπτήριου Πάφου, χωρίς να προκαλέσει τραυματισμούς, αν και προκλήθηκε αναστάτωση σε περίοικους που ανέφεραν ότι άκουσαν έντονο θόρυβο χωρίς να μπορούν να προσδιορίσουν την προέλευση του.

H Αστυνομία ενημερώθηκε το πρωί από εργαζόμενους που μετέβησαν στην εργασία τους για τις υλικές ζημιές στα γραφεία της εταιρείας που φαίνεται να προκλήθηκαν από έκρηξη.

Ο Βοηθός Αστυνομικός Διευθυντής Επιχειρήσεων Πάφου, Μιχάλης Νικολάου, ανέφερε ότι η έκρηξη οφείλεται σε χειρομβοβίδα.

Ο κ. Νικολάου ανέφερε πως μέλη του ΤΑΕ Πάφου επισκέφτηκαν άμεσα τη σκηνή την οποία απέκοψαν και έθεσαν υπό φρούρηση.

Πρόσθεσε πως από τη σκηνή συλλέγονται τεκμήρια και διενεργούνται και άλλες εξετάσεις προς εντοπισμό του δράση ή των δραστών.