Μέλη της Αστυνομίας, ανέκοψαν λίγο μετά τα μεσάνυκτα σήμερα σε δρόμο στη Λεμεσό, μοτοποδήλατο τύπου σκούτερ, στο οποίο επέβαιναν δύο πρόσωπα.

Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε, διαπιστώθηκε ότι οδηγός ήταν 18χρονος με συνεπιβάτη 21χρονο. Σε έλεγχο που διενεργήθηκε σε τσαντάκι που είχε στην κατοχή του ο 21χρονος, εντοπίστηκε ένα νάιλον σακούλι το οποίο περιείχε ξηρή φυτική ύλη κάνναβης, βάρους 75 περίπου γραμμαρίων και συνελήφθη για αυτόφωρο αδίκημα.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στα γραφεία της ΥΚΑΝ όπου ανακρινόμενος φέρεται να παραδέχθηκε ενοχή και τέθηκε υπό κράτηση. Στα γραφεία της ΥΚΑΝ κλήθηκε επίσης και ο οδηγός του σκούτερ ο οποίος επίσης ανακρίθηκε ενώ στη συνέχεια αναχώρησε αφού δεν προέκυψε οτιδήποτε εναντίον του.

Η ΥΚΑΝ συνεχίζει τις εξετάσεις.