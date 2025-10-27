Στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου μεταφέρθηκαν το απόγευμα της Κυριακής δύο γυναίκες, οδηγός και συνοδηγός, μετά την ανατροπή του οχήματός τους στην κοινότητα Κοίλη της επαρχίας Πάφου.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 15:00, όταν 63χρονη οδηγός, ενώ επιχειρούσε με όπισθεν να εισέλθει με το όχημά της στην αυλή της κατοικίας της, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, βρέθηκε στο πρανές δίπλα από το δρόμο, με αποτέλεσμα το αυτοκίνητο να ανατραπεί προς τη δεξιά πλευρά.

Στο όχημα επέβαινε και η 84χρονη μητέρα της ως συνοδηγός. Και οι δύο γυναίκες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο στο Τμήμα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών του ΓΝ Πάφου, όπου κρατήθηκαν για προληπτικούς λόγους.

Την υπόθεση διερευνά ο αστυνομικός σταθμός Στρουμπιού.