Το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λάρνακας επέβαλε το πρωί της Δευτέρας (27/10) ποινή φυλάκισης 11 ετών σε 56χρονο από τη Ρουμανία, ο οποίος τον περασμένο Ιούνιο επιχείρησε να εισάγει, μέσω του αεροδρομίου Λάρνακας, 16 κιλά κάνναβης. Ο κατηγορούμενος κρίθηκε ένοχος κατόπιν δικής του παραδοχής σε κατηγορίες εισαγωγής ναρκωτικών με σκοπό την προμήθεια σε άλλα άτομα.

Ο 56χρονος έφτασε στις 24 Ιουνίου στο Αεροδρόμιο Λάρνακας από τη Βαρκελώνη, μέσω Βελιγραδίου. Σε συνεργασία με τις Τελωνειακές Αρχές, μέλη της ΥΚΑΝ ερεύνησαν τις αποσκευές του. Σε αυτές εντοπίστηκαν 2 νάιλον συσκευασίες, που περιείχαν κάνναβη, βάρους 16 κιλών.

Στην κατάθεσή του είχε αναφέρει πως δέχθηκε να μεταφέρει τη μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών στην Κύπρο επειδή αντιμετώπιζε οικονομικά προβλήματα και σοβαρά προβλήματα με την υγεία του και πως θα λάμβανε ποσό €1000- €1.400. Είπε ακόμη πως θα λάμβανε οδηγίες για παράδοση των ναρκωτικών όταν έφτανε στην Κυπριακή Δημοκρατία. Ισχυρίστηκε, ακόμη, πως τη βαλίτσα του την έδωσε στη Βαρκελώνη άγνωστο του πρόσωπο, που διευθέτησε τη διαμονή του σε διαμέρισμα.

Επιβάλλοντας την ποινή το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λάρνακας αναφέρθηκε στη συχνότητα που έρχονται πλέον ενώπιον του τέτοιες σοβαρές υποθέσεις ναρκωτικών, καθώς και στην ανάγκη επιβολής αποτρεπτικών ποινών. Σημείωσε, ακόμη, πως ο σκοπός του 56χρονου ήταν η εξασφάλιση κέρδους.

Την υπόθεση χειρίστηκε εκ μέρους της Κατηγορούσας Αρχής ο Αντώνης Αντωνίου.