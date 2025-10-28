Αναστάτωση προκλήθηκε στην Αστυνομική Διεύθυνση Λεμεσού, όταν αλλοδαπός άνδρας, πήδηξε την περίφραξη και επιτέθηκε σε γυναίκα αστυνομικό.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Αστυνομία, την περασμένη Πέμπτη 23/10, η Αστυνομία, έλαβε κλήση από χώρο φιλοξενίας στη Λεμεσό. Η υπόθεση αφορούσε 40χρονο άλλοδαπό άνδρα, ο οποίος προκαλούσε οχληρία και ήταν επιθετικός. Όταν του ζήτησε η διεύθυνση του χώρου φιλοξενίας να αποχωρήσει, αυτός αρνήθηκε.

Στο σημείο έσπευσαν μέλη της Αστυνομίας, όπου βρήκαν τον 40χρονο και τον μετέφεραν στην Αστυνομική Διεύθυνση Λεμεσού, ενώ παράλληλα γινόταν προσπάθεια να εξευρεθεί κάποιος άλλος τόπος διαμονής για τον 40χρονο.

Στη συνέχεια ο 40χρονος αποχώρησε από τον σταθμό, ωστόσο το βράδυ της ίδιας μέρας γύρο στις 11, επέστρεψε και πήδηξε από την περίφραξη φωνάζοντας και απειλώντας. Ακολούθως, επιτέθηκε σε γυναίκα Αστυνομικό που ήταν εκείνη την ώρα στο σημείο.

Άλλα μέλη της Αστυνομίας μετέβησαν στο σταθμό και τον συνέλαβαν ενώ εναντίον του καταχωρήθηκε υπόθεση ενώπιον Δικαστηρίου.