Καταζητείται ο Saeid Salehi, 47 ετών, από το Ιράν, κάτοικος Κύπρου, για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με διερευνώμενη υπόθεση 1. Συνωμοσία προς Διάπραξη Πλημμελήματος, 2. Παρεμπόδιση Δικαστών και Παρέμβαση σε Δικαστική Διαδικασία, αδικήματα που σύμφωνα με τα υπό διερεύνηση στοιχεία διαπράχθηκαν στις 09/01/2026, στην επαρχία Λευκωσίας.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό του, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λευκωσίας στο τηλέφωνο 22-802222, ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό ή με τη Γραμμή του Πολίτη, στον αριθμό 1460.