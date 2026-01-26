Συνέχεια στις στοχευμένες προληπτικές επιχειρήσεις της σε όλες τις επαρχίες έδωσε χθες βράδυ η Αστυνομία, με ενισχυμένη παρουσία σε καίρια σημεία αστικών περιοχών και στόχο την πρόληψη σοβαρών εγκληματικών ενεργειών, την προστασία των πολιτών και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης.

Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων αυτών, μέλη της Αστυνομίας εντόπισαν και συνέλαβαν τρία πρόσωπα. Στη Λευκωσία, συνελήφθησαν δύο πρόσωπα, ένας 28χρονος για τα αυτόφωρα αδικήματα της επίθεσης εναντίον αστυνομικού, της μέθης και της πρόκλησης ανησυχίας, καθώς και δεύτερο πρόσωπο για παράνομη παραμονή στην Κύπρο. Στη Λάρνακα συνελήφθη 34χρονος για τα αυτόφωρα αδικήματα της μαχαιροφορίας και της παράνομης κατοχής περιουσίας.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακόπηκαν για έλεγχο πέραν των 370 οχημάτων, ενώ ελέγχθηκαν περισσότερα από 470 πρόσωπα που επέβαιναν σε αυτά. Διενεργήθηκαν παράλληλα 32 έλεγχοι υποστατικών, με στόχο την αποτροπή και καταστολή παραβατικών συμπεριφορών. Κατά τους ελέγχους στα υποστατικά προέκυψαν δύο καταγγελίες για παραβάσεις σχετικά με τις άδειες λειτουργίας τους.

Από τους τροχονομικούς ελέγχους που διενεργήθηκαν, προέκυψαν 168 καταγγελίες που αφορούσαν διάφορες τροχαίες παραβάσεις, μεταξύ των οποίων πέντε για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης. Παράλληλα, στο πλαίσιο διερεύνησης τροχαίων αδικημάτων, κατακρατήθηκαν εφτά οχήματα.

Οι επιχειρήσεις αυτές εντάσσονται σε ένα ευρύ, διαρκές και ενισχυόμενο προληπτικό σχέδιο της Αστυνομίας, με αυξημένη αστυνομική παρουσία, στοχευμένους ελέγχους και άμεση επιχειρησιακή δράση σε όλες τις επαρχίες, με σκοπό την πρόληψη του εγκλήματος και την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών.