Η Αστυνομία συστήνει εκ νέου την προσοχή στους πολίτες, μετά από καταγγελίες που έγιναν, οι οποίες σχετίζονται με τηλεφωνικές κλήσεις όπου οι δράστες παρουσιάζονται ως λειτουργοί γνωστού διαδικτυακού τραπεζικού ιδρύματος (Revolut).

Συγκεκριμένα, οι δράστες, οι οποίοι ισχυρίζονται ότι τηλεφωνούν εκ μέρους της revolut, αναφέρουν στουε πολίτες, ότι κάποιος προσπαθεί να κλέψει χρήματα από τον λογαριασμό τους, ενώ τους ζητούν τους κωδικούς πρόσβασης τους, δήθεν για να τους προστατεύσουν. Σε περίπτωση που το θύμα παραχωρήσει τα στοιχεία αυτά, οι δράστες προβαίνουν σε κλοπή των διαθέσιμων υπολοίπων από τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς.

Το κοινό καλείται όπως είναι ιδιαίτερα προσεκτικό και όπως λαμβάνει τα πιο κάτω μέτρα προστασίας:

Να ΜΗΝ ανταποκρίνεται στις κλήσεις και στις οδηγίες που λαμβάνει από τους δράστες

Να μην αποκαλύπτει σε άλλα πρόσωπα, ευαίσθητες πληροφορίες όπως κωδικούς πρόσβασης, κωδικούς μιας χρήσης, PIN, στοιχεία λογαριασμού, στοιχεία ταυτότητας και στοιχεία τραπεζικών καρτών/λογαριασμών

Οι πολίτες να επαληθεύουν την ταυτότητα των ατόμων που τους καλούν, επικοινωνώντας μέσω των επίσημων καναλιών υποστήριξης πελατών, των τραπεζικών ιδρυμάτων.

Σε περίπτωση που δηλώθηκαν στους δράστες οποιαδήποτε τραπεζικά δεδομένα κατά τη διάρκεια τέτοιας κλήσης, το κοινό θα πρέπει να ενημερώνει ΑΜΕΣΑ το Τραπεζικό του Ίδρυμα για αποφυγή ανεπιθύμητης χρήσης των δεδομένων του και των διαθέσιμων χρηματικών υπολοίπων του.