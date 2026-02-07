Άγρια καταδίωξη σημειώθηκε στην Λάρνακα το απόγευμα του Σαββάτου 07/02, στην οποία έπεσαν πυροβολισμοί με την Αστυνομία να προχωρεί σε σύλληψη καταζητούμενου προσώπου.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Αστυνομία, το ΟΠΕ Λάρνακας, εντόπισε μετά από λήψη πληροφορίας, κλοπιμαίο όχημα στα Λιβάδια, στο οποίο επέβαινε ο 27χρονος Ελληνοκύπριος, ο οποίος ήταν καταζητούμενος.

Ακολούθως ο ύποπτος και αφού αντιλήφθηκε την Αστυνομία, συγκρούστηκε με περιπολικό στην προσπάθεια του να διαφύγει. Τα μέλη της Αστυνομίας, ξεκίνησαν να καταδιώκουν τον ύποπτο, ενώ έριξαν και πυροβολισμούς στα ελαστικά του οχήματος καταφέρνοντας να τον ακινητοποιήσουν και να τον συλλάβουν.

Κατά την διάρκεια της σύλληψης του, ο 27χρονος προέβαλε αντίσταση. Πρόκειται για καταζητούμενο πρόσωπο το οποίο έχει απασχολήσει τις Αρχές και στο παρελθόν. Ο 27χρονος θεωρείται ύποπτος για απόπειρα κλοπής, παράνομης κατοχής περιουσίας, αλόγιστης και επικίνδυνης οδήγησης, παράλειψη συμμόρφωσης σε σήμα αστυνομικού και οδήγησης οχήματος χωρίς πινακίδες εγγραφής, που διαπράχθηκαν στις 28/12/2025, στην Αραδίπου.

Ο 27χρονος αναμένεται να οδηγηθεί αύριο ενώπιον Δικαστηρίου.