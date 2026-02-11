Συναγερμός σήμανε στις Αρχές μετά από εμπρησμό οχήματος 60χρονης στη Λευκωσία.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, γύρω στη 1:00 π.μ. τα ξημερώματα, ξέσπασε φωτιά σε αυτοκίνητο, το οποίο βρισκόταν σταθμευμένο έξω από την οικία της 60χρονης ιδιοκτήτριάς του, στο Τσέρι.

Η φωτιά κατασβέστηκε από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, ενώ προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές στο όχημα.

Από τις προκαταρκτικές εξετάσεις δεν εντοπίζονται ενδείξεις κακόβουλης ενέργειας, ωστόσο οι εξετάσεις για τα αίτια της φωτιάς θα συνεχιστούν το πρωί σήμερα.