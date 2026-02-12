Στη σύλληψη 26χρονου προχώρησε η Αστυνομία στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης απόπειρας φόνου, που διαπράχθηκε στις 10 Φεβρουαρίου 2026 στη Λευκωσία, με θύμα 21χρονο από την Ινδία.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, εξασφαλίστηκε μαρτυρία εναντίον δύο προσώπων ηλικίας 25 και 26 ετών και εκδόθηκαν δικαστικά εντάλματα σύλληψης. Ο 26χρονος συνελήφθη χθες και αναμένεται να παρουσιαστεί σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας για έκδοση διατάγματος προσωποκράτησης.

Το δεύτερο πρόσωπο, ηλικίας 25 ετών, εξακολουθεί να καταζητείται, ενώ σχετική ανακοίνωση για καταζητούμενο πρόσωπο εκδόθηκε στις 11 Φεβρουαρίου 2026.

Υπενθυμίζεται ότι γύρω στις 4.20 το απόγευμα της Δευτέρας 10/02, λήφθηκε πληροφορία από το Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας ότι γύρω στις 12.15 το μεσημέρι μετέβη στο Τμήμα Άμεσων και Επειγόντων Περιστατικών 21χρονος άντρας από την Ινδία με τραύμα στο λαιμό. Αυτός χειρουργήθηκε και κρατείται για νοσηλεία. Η κατάσταση του είναι σταθερή και εκτός κινδύνου.

Σύμφωνα με τα υπό εξέταση στοιχεία, τόσο ο 21χρονος, όσο και δεύτερο πρόσωπο το οποίο τον συνόδευε, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, φαίνεται να δέχθηκαν επίθεση από ένα πρόσωπο το οποίο συνοδευόταν από άλλα τέσσερα.

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια λογομαχίας, ένα από τα πέντε πρόσωπα φέρεται να επιτέθηκε και να κτύπησε με λεπίδα τον 21χρονο στο λαιμό, ενώ φαίνεται να γρονθοκόπησε το δεύτερο πρόσωπο στη μύτη.

Αμέσως μετά, το εν λόγω πρόσωπο τράπηκε σε φυγή πεζό ενώ οι υπόλοιποι παρέμειναν στο σημείο για παροχή βοήθειας στον 21χρονο.

Το ΤΑΕ Λευκωσίας συνεχίζει τις εξετάσεις.