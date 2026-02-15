Στη σύλληψη του πατέρα των δύο αδελφών που κατηγορούνται για απόπειρα φόνου στην οδό Ανεξαρτησίας προχώρησε το βράδυ της Κυριακής η Αστυνομία. Ο πατέρας καταζητείτο δυνάμει δικαστικού εντάλματος για συνέργεια μετά τη διάπραξη κακουργήματος. Ο ύποπτος αναμένεται αύριο να οδηγηθεί ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού για αίτημα προσωποκράτησης του.

Για την ίδια υπόθεση, τα δύο αδέλφια, ηλικίας 30 και 20 ετών, καταγωγής από τον Λίβανο, τα οποία θεωρούνται ύποπτα για την απόπειρα φόνου σε βάρος 36χρονου από τη Συρία έχουν τεθεί υπόδικοι στις Κεντρικές Φυλακές μέχρι την έναρξη της δίκης ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λεμεσού.

Υπενθυμίζεται ότι η απόπειρα φόνου σημειώθηκε στις 20 Δεκεμβρίου 2025, στην οδό Ανεξαρτησίας, στη Λεμεσό.

Σύμφωνα με τα υπό διερεύνηση στοιχεία, γύρω στις 19:00 το απόγευμα της ίδιας ημέρας, ο 36χρονος βρισκόταν έξω από καφετέρια στην περιοχή, όπου είχε μεταβεί περίπου μισή ώρα νωρίτερα μαζί με δύο ομοεθνείς του. Εκεί φέρεται να συνάντησε τον 30χρονο κατηγορούμενο τον οποίο γνώριζε, καθώς και έναν ακόμη άνδρα.

Όπως κατήγγειλε το θύμα, δέχθηκε απρόκλητη επίθεση από τους δύο υπόπτους με τέιζερ, ενώ στη συνέχεια ο δεύτερος άνδρας τον μαχαίρωσε. Από τις εξετάσεις που ακολούθησαν, προέκυψε ότι ο δράστης της μαχαιριάς φέρεται να είναι ο 20χρονος, αδελφός του 30χρονου.

Μετά το περιστατικό, οι δύο ύποπτοι τράπηκαν σε φυγή πεζοί. Από υλικό κλειστών κυκλωμάτων παρακολούθησης, ο 30χρονος φαίνεται να εγκαταλείπει το σημείο φορώντας μόνο ένα παπούτσι και να κατευθύνεται στο κουρείο του, όπου άλλαξε υποδήματα πριν αποχωρήσει.

Το ίδιο βράδυ, σύμφωνα με μαρτυρία που εξασφαλίστηκε, τα δύο αδέλφια μετέβησαν σε καφενείο που διατηρεί η πρώην πεθερά του 30χρονου. Εκεί, ο 30χρονος φέρεται να ανέφερε ότι έχασε το κινητό του τηλέφωνο και ζήτησε να ακυρωθεί ο αριθμός του, επικαλούμενος το γεγονός ότι στη συσκευή ήταν αποθηκευμένες οι τραπεζικές του κάρτες.

Στο μεταξύ, η Αστυνομία έλαβε πληροφορία τις επόμενες ημέρες ότι ο πατέρας των υπόπτων είχε πρόσφατα αγοράσει μεγάλο σκάφος, κατάλληλο για ταξίδια μεγάλων αποστάσεων, με σκοπό σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τη διαφυγή των καταζητούμενων δια θαλάσσης. Παράλληλα, φέρεται να έγιναν ενέργειες για την πώληση του οχήματος του 30χρονου, με στόχο την εξασφάλιση χρημάτων.

Στις 31 Δεκεμβρίου, ο πατέρας μετέβη με το αυτοκίνητο του 30χρονου σε συνεργείο στη Λεμεσό, όπου το άφησε μαζί με τα κλειδιά και αποχώρησε με άλλο όχημα. Επιπλέον, στις 30 Δεκεμβρίου φέρεται να παρέδωσε το σκάφος σε μηχανικό, προχωρώντας και στην τοποθέτηση μεγάλου ντεπόζιτου καυσίμων.