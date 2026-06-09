Κοσμήματα αξίας 9.882.000 ευρώ φέρεται να παραδόθηκαν σε 54χρονο Ελληνοκύπριο στη Λεμεσό, με σκοπό να τα πωλήσει ως αντιπρόσωπος, ωστόσο στη συνέχεια ο ίδιος φέρεται να «εξαφανίστηκε».

Σύμφωνα με τα υπό διερεύνηση στοιχεία, τα κοσμήματα παραδόθηκαν στις 6 Ιουνίου από αλλοδαπό ιδιοκτήτη εταιρείας που εδρεύει στο εξωτερικό και δραστηριοποιείται στην κατασκευή πολύτιμων κοσμημάτων.

Ο 54χρονος φέρεται να παρέλαβε τα κοσμήματα για να προχωρήσει στην πώλησή τους, χωρίς όμως, όπως καταγγέλθηκε στην Αστυνομία, να επιστρέψει το αντίτιμο ή τα ίδια τα αντικείμενα.

Η υπόθεση διερευνάται ως κλοπή από αντιπρόσωπο.