Όλο και πληθαίνουν τα δερμοκαλλυντικά πλούσια σε βιταμίνη C -αλλά και η χρήση της μεμονωμένα- καθώς η πολύτιμη αυτή βιταμίνη προσφέρει λαμπερή επιδερμίδα.

Για να διατηρήσουμε όμως τη φωτεινή της όψη, χρειάζεται να κάνουμε και μια αλλαγή από μέσα προς τα έξω, εμπλουτίζοντας και τη διατροφή μας με τρόφιμα με βιταμίνη C.

Η δρ. Macrene Alexiades δερματολόγος με έδρα τη Νέα Υόρκη, αναπληρώτρια κλινική καθηγήτρια στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Yale μοιράζεται παρακάτω όλους τους λόγους για τους οποίους το δέρμα σας «διψά» για βιταμίνη C.

Προστατεύει από τη φθορά

Ως πασίγνωστο αντιοξειδωτικό, η βιταμίνη C προστατεύει τα κύτταρα, δρώντας ενάντια στο οξειδωτικό στρες, το οποίο προκαλείται από τη συσσώρευση ελεύθερων ριζών. Συνεπώς, μια διατροφή πλούσια σε αντιοξειδωτικά μπορεί να βοηθήσει στην πρόληψη των βλαβών, προστατεύοντας και από την υπεριώδη ακτινοβολία και τον καρκίνο του δέρματος.

Προλαμβάνει τις ρυτίδες

Η υπεριώδης ακτινοβολία συμβάλλει στην παραγωγή των ελευθέρων ριζών στο δέρμα και αποτελεί βασικό παράγοντα της φωτογήρανσης. Κοινώς, η χρόνια έκθεση στον ήλιο έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια της ελαστικότητας. «Ως αντιοξειδωτικό, η βιταμίνη C είναι μία από τις καλύτερες βιταμίνες κατά της γήρανσης του δέρματος και θα μπορούσε να είναι το κλειδί για τη διατήρηση μιας λείας και ομοιόμορφης επιδερμίδας» επισημαίνει η δρ. Macrene Alexiades, συμπληρώνοντας ότι προάγει παράλληλα την παραγωγή του κολλαγόνου, διατηρώντας το δέρμα σας σφριγηλό.

Βοηθά στην επούλωση των πληγών

Η βιταμίνη C ενέχεται σε όλες τις φάσεις της επούλωσης των πληγών, σύμφωνα με έρευνα του 2013 στο British Journal of Community Nursing. Το κολλαγόνο παίζει κι εδώ βασικό ρόλο καθώς αποτελεί τη βασική δομική πρωτεΐνη που βρίσκεται στον ιστό του δέρματος. Ακόμα και μια ανεπάρκεια βιταμίνης C μπορεί και να εμποδίσει την επούλωση των πληγών.

Επιπλέον, η βιταμίνη C είναι ιδιαίτερα σημαντική για την πρόληψη των συμπτωμάτων του σκορβούτου, όπως η μειωμένη ικανότητα επούλωσης των πληγών, σύμφωνα με μια ανασκόπηση του Μαρτίου 2020 στο Nutrients.

Προστασία όλο το χρόνο

Είναι σημαντικό να διατηρούμε μια διατροφή πλούσια σε βιταμίνη C όλο το χρόνο, όχι μόνο για την πρόληψη της φωτογήρανσης, διότι και «κατά τους ψυχρότερους μήνες, μπορεί να προσφέρει ενυδάτωση και να φωτίζει το δέρμα» σύμφωνα με τη δρ. Macrene Alexiades. Η ανεπάρκεια βιταμίνης C μπορεί επίσης να επιδεινώσει και δερματικές παθήσεις όπως την ατοπική δερματίτιδα, ή αλλιώς το έκζεμα, σύμφωνα με μια ανασκόπηση του 2018 στο Frontiers in Physiology.

ygeiamou.gr