Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο αποφάσισε σήμερα τον τερματισμό του διορισμού της δικαστού Ντόριας Βαρωσιώτου.

Πρόκειται για τη δικαστή η οποία είχε εκδώσει την απόφαση στη θανατική ανάκριση για τον θάνατο του Θανάση Νικολάου, ενώ στη συνέχεια εξέδωσε δυο αποφάσεις, με τις οποίες απέρριψε εισηγήσεις του προέδρου του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού, για ν’ αλλάξει τα πορίσματά της σε δυο θανατικές ανακρίσεις.

Η κ. Βαρωσιώτου είχε διοριστεί την 1η Ιουλίου 2023 προσωρινά ως δικαστής του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού . Βρισκόταν υπό δοκιμασία για περίοδο δύο ετών, περίοδος η οποία ολοκληρώθηκε σήμερα. Την έπαυσαν με τη λήξη της διετούς δοκιμασίας. Θεώρησαν, δηλαδή, ότι δεν πέρασε επιτυχώς τη δοκιμασία.

Άμεση ήταν η αντίδραση της οικογένειας του Θανάση Νικολάου, με τη μητέρα του κυρία Ανδριάνα να διερωτάται ποιος είναι ο λόγος της απομάκρυνσης της δικαστού Βαρωσιώτου. «Είναι καιρός να βγούμε στούς δρόμους, δεν πάει άλλο», γράφει χαρακτηριστικά η μητέρα του αδικοχαμένου Θανάση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η κ. Βαρωσιώτου ανέλαβε συμπτωματικά τον Οκτώβριο 2023 την τρίτη θανατική ανάκριση του Θανάση Νικολάου, αφού η δικαστής Αφροδίτη Παρπαρίνου, που είχε διοριστεί, αποφάσισε να εξαιρεθεί από τη διαδικασία. Υπενθυμίζεται ότι η διαδικασία της τρίτης θανατικής ανάκρισης είχε παγώσει στις 8 Σεπτεμβρίου 2023, καθώς η οικογένεια Νικολάου έγειρε ζήτημα για εξαίρεση της κ. Παρπαρίνου, βασιζόμενη στο γεγονός ότι προηγουμένως ήταν δικηγόρος της Δημοκρατίας στη Νομική Υπηρεσίας.

Ποια είναι η Ντόρια Βαρωσιώτου

Η νεαρή δικαστής από τη Λευκωσία αποφοίτησε το 2005 από το Λύκειο Ακροπόλεως με βαθμό απολυτήριου 19 5/12. Στη συνέχεια ακολούθησε σπουδές και το 2009 πήρε πτυχίο Βυζαντινής και Νέας Ελληνικής Φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μετά το πρώτο πτυχίο θέλησε να ακολουθήσει το δρόμο της Νομικής και το 2011 ολοκλήρωσε τις σπουδές της και πήρε πτυχίο Νομικής, LLB (hons) στο Πανεπιστήμιο Leicester, Αγγλία.

Ακολουθώς, το 2012 παρακάθησε στις εξετάσεις του Νομικού Συμβουλίου (Cyprus Bar Examination) και εγγράφθηκε ως μέλος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου. Το 2014 μέχρι το 2016 ακολούθησε μεταπτυχιακό μάστερ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (Αγγλικό Πρόγραμμα) – Masters of Business Administration (M.B.A.) στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Η μεταπτυχιακή και διπλωματική της εργασία με θέμα Erection of Recreational Park for Outdoor Αctivities in Cyprus βαθμολογήθηκε με άριστα.

Από το 2020 είναι εγγεγραμμένη ως διαμεσολαβητής σε αστικές και εμπορικές διαφορές, στο μητρώο διαμεσολαβητών του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως. Να σημειωθεί ότι από το 2012 μέχρι και πριν τον διορισμό της ως δικαστής στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού εργαζόταν ως δικηγόρος στο δικηγορικό γραφείο Γ. Γεωργιάδης και Συνεργάτες Δ.Ε.Π.Ε.

Μεταξύ των υποθέσεων που ασχολήθηκε ήταν το Δίκαιο συμβάσεων, Αστικό Δίκαιο (π.χ υποθέσεις ιατρικής αμέλειας, δυσφήμισης, κακόβουλης δίωξης, απάτης, οχληρίας, αθέμιτου ανταγωνισμού, επιθέσεις), υποθέσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων περιλαμβανομένων υποθέσεων που καταχωρήθηκαν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ), Ευρωπαϊκό Δίκαιο, Εταιρικό Δίκαιο, Διοικητικό Δίκαιο και διάφορες άλλες υποθέσεις Δικαίου.

Η κ. Βαρωσιώτου είχε διοριστεί την 1η Ιουλίου 2023 προσωρινά ως δικαστής του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού . Βρισκόταν υπό δοκιμασία για περίοδο δύο ετών, περίοδος η οποία ολοκληρώθηκε σήμερα. Την έπαυσαν με τη λήξη της διετούς δοκιμασίας. Θεώρησαν, δηλαδή, ότι δεν πέρασε επιτυχώς τη δοκιμασία.

Η Ντόρια Βαρωσιώτου είχε απασχολήσει και στο παρελθόν το δικαστικό σώμα, καθώς κατά το 2022 ήγειρε ένα πρωτοφανές ζήτημα που αφορά στους διορισμούς δικαστών ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου. Είχε κοπεί τότε όταν ήταν δικηγόρος από τους δικαστές του Επαρχιακού Δικαστηρίου και δεν κλήθηκε σε συνέντευξη ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου, τα μέλη του οποίου είναι ίδια με τα μέλη του Ανωτάτου Δικαστηρίου. Έδωσε δικαστική μάχη, όμως, στο Ανώτατο Δικαστήριο και τελικά, το Εφετείο την δικαίωσε και διορίστηκε δικαστής. Ενδεικτικό του μάχιμου χαρακτήρα της.