Οι γιορτές είναι συνώνυμες της χαράς, της χαλάρωση και των ευτυχισμένων στιγμών με τους αγαπημένους μας. Χρειάζεται, όμως, και προσοχή για να αποφύγουμε κινδύνους που αυτές τις μέρες αυξάνονται. Από την ασφάλεια στον δρόμο και το μέτρο στο φαγητό και το ποτό, μέχρι την προσοχή στο σπίτι και την προστασία από τις εποχιακές ιώσεις, μικρές κινήσεις μπορούν να κάνουν μεγάλη διαφορά. Φροντίστε τον εαυτό σας, προσέξτε τους γύρω σας και δώστε χώρο στην ξεκούραση.

Δείτε το σύντομο βίντεο με συμβουλές που θα κρατήσουν μόνο τις όμορφες στιγμές κατά τη διάρκεια των εορτών.