Έχασε τη μάχη, που εδώ και μέρες έδινε, στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του γενικού νοσοκομείου Λευκωσίας ο 17χρονου μαθητής, ο οποίος είχε προσβληθεί από βακτηριακή μηνιγγίτιδα.

Σε δηλώσεις του στο philenews, ο εκπρόσωπος τύπου του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας Χαράλαμπος Χαριλάου, ανέφερε ότι “ο νεαρός είχε παρουσιάσει σοβαρές επιπλοκές, συνεπεία της μηνιγγίτιδας και δυστυχώς ο οργανισμός του δεν κατάφερε να ανακάμψει και το παιδί δεν άντεξε”.

Υπενθυμίζεται πως τις προηγούμενες ημέρες είχαν εντοπιστεί άλλα δύο περιστατικά βακτηριακής μηνιγγίτιδας, τα οποία αφορούσαν μαθήτρια Λυκείου στη Λεμεσό και βρέφος στην Πάφο.

Η 16χρονη μαθήτρια είχε τύχει νοσηλείας σε ΜΕΘ ιδιωτικού νοσοκομείου ενώ το βρέφος είχε νοσηλευθεί στο Μακάρειο Νοσοκομείο.

Όπως είπε ο κ. Χαριλάου, “το βρέφος έχει πάρει εξιτήριο και επέστρεψε εδώ και κάποιες ημέρες στο σπίτι του”.