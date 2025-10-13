Στις 24 Οκτωβρίου η ώρα 11:00 ανακοινώνεται το ύψος της ποινής που θα επιβάλει το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λευκωσίας στον Σιμόν Μιστριέλ Αϊκούτ.

Ο 74χρονος Ισραηλινός κάτοχος υπηκοότητας Πορτογαλίας και Τουρκίας, παραδέχθηκε 40 κατηγορίες που αφορούν δόλιες συναλλαγές σε ακίνητη περιουσία που ανήκει σε άλλο, ενώ αποσύρθηκαν άλλες 202 κατηγορίες.

Στην ουσία παραδέχθηκε κατηγορίες που βάσει του ποινικού κώδικα επισύρουν ποινή φυλάκισης μέχρι και επτά έτη. Υπό το δεδομένο, μάλιστα, ότι τα συστατικά στοιχεία του εν λόγω ποινικού αδικήματος, για πρώτη φορά στα χρονικά αφορούν σφετερισμό ελληνοκυπριακής γης η απόφαση που θα εκδώσει το Δικαστήριο χαρακτηρίζεται καινοφανής.

Να σημειωθεί ότι ο Αϊκούτ κρατείται από τον Ιούνιο του 2024. Αυτό σημαίνει ότι στην ποινή του θα επιμετρηθεί και ο χρόνος που παρήλθε από την ημέρα της σύλληψής του.

Η μεγάλη ανατροπή στην υπόθεση έγινε γνωστή λίγο μετά τις 09:00 όταν η εκ των δικηγόρων του Αϊκούτ, Μαρία Νεοφύτου, ανακοίνωσε στην ουσία ότι δεν πρόκειται να συνεχιστεί η ακροαματική διαδικασία. Όπως εξήγησε υπήρξε συμφωνία με την κατηγορούσα Αρχή για αλλαγή της απάντησης του πελάτη της και απόσυρση κατηγοριών.

Το Κακουργιοδικείο διέκοψε τη διαδικασία κι έδωσε χρόνο 20 λεπτών για να ολοκληρώσουν οι δυο πλευρές τα διαδικαστικά του συμβιβασμού. Όταν επανήλθαν στην αίθουσα ο ανώτερος δικηγόρος της Δημοκρατίας, Ανδρέας Αριστείδης, ο οποίος χειρίζεται την υπόθεση για τη Δημοκρατία, ανέγνωσε τα παραδεκτά γεγονότα. Ακολούθησε αγόρευση της κ. Νεοφύτου για μετριασμό της ποινής.

Τελικά η πρόεδρος του τριμελούς δικαστικού σώματος, Χριστιάνα Παρπόττα, ανέφερε ότι η ποινή θα ανακοινωθεί στις 24 του μήνα.