Σημαντική εξέλιξη στην υπόθεση του Σιμόν Μιστριέλ Αϊκούτ, ο οποίος κατηγορείται για μεγάλης κλίμακας σφετερισμό ελληνοκυπριακών περιουσιών στα κατεχόμενα.

Όπως ανέφερε ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λευκωσίας η εκ των δικηγόρων του, Μαρία Νεοφύτου, η ακρόαση της υπόθεσης δεν θα συνεχιστεί.

Είπε ότι θα υπάρξει αλλαγή απάντησης από πλευράς του πελάτη της (είχε δηλώσει μη παραδοχή) και πως θα αποσυρθούν κατηγορίες.

Ζήτησε, λοιπόν, χρονικό περιθώριο 20 λεπτών για να διευθετηθεί το θέμα των κατηγοριών. Έκανε λόγο για ετοιμασία «παραδεκτών γεγονότων» με στόχο τον μετριασμό της ποινής.

Τα όσα είπε επιβεβαίωσε και ο Βασίλης Μπίσσας που εκπροσώπησε την κατηγορούσα Αρχή και εμφανίστηκε για λογαριασμό του Ανδρέα Αριστείδη που χειρίζεται την υπόθεση.

Το Κακουργιοδικείο διέκοψε προσωρινά τη διαδικασία, η οποία θα επαναρχίσει γύρω στις 10:00.

Με απλά λόγια, ο 74χρονος Αϊκούτ θα παραδεχθεί κατηγορίες για τις οποίες θα του επιβληθεί ποινή και θα αποσυρθεί αριθμός άλλων κατηγοριών.