Ο ΣΦΕΤΕΡΙΣΤΗΣ Σιμόν Αϊκούτ, ο οποίος έχει καταδικαστεί σε φυλάκιση για την παράνομη εκμετάλλευση ελληνοκυπριακών περιουσιών στα κατεχόμενα, συνεχίζει να πλουτίζει. Ο Αϊκούτ, προτού μεταφερθεί στο Ισραήλ (χώρα καταγωγής του), προκειμένου να εκτίσει το υπόλοιπο της ποινής του, φέρεται να συνεχίζει να κτίζει σε ελληνοκυπριακή γη και να την πουλάει. Η καταδίκη και η φυλάκιση δεν φαίνεται να τον έχει επηρεάσει.

ΟΠΩΣ πρόσφατα αναφέρθηκε σε κεκλεισμένων των θυρών συνεδρία της κοινοβουλευτικής επιτροπής Προσφύγων, ήδη σε κάποιες από τις περιουσίες τις οποίες σφετερίστηκε επανήρχισαν οι κατασκευαστικές εργασίες. Οι εργασίες αυτές είχαν παγώσει μετά τις διώξεις σφετεριστών από την Κυπριακή Δημοκρατία.

ΤΟΥΤΟ συνιστά σοβαρή πρόκληση και δείχνει ασέβεια και αλαζονεία. Ο άνθρωπος, ο οποίος ζητούσε επίμονα να αποφυλακιστεί επικαλούμενος προβλήματα υγείας, δεν έχει καμία αναστολή να συνεχίζει το σφετερισμό των περιουσιών. Οι εταιρείες του συνέχισαν να υλοποιούν τα σχέδια τους. Όπως προκύπτει και από όσα είχαν κατατεθεί ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λευκωσίας, ο σφετερισμός των εταιρειών Αϊκούτ, αφορά 40 τεμάχια γης, εμβαδού 385.969 τετραγωνικών μέτρων και αξίας €38.855.000 εκατ.

ΑΝΑΦΕΡΘΗΚΕ από τον βουλευτή Νίκο Κέττηρο, Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προσφύγων, ότι «ο Αϊκούτ χτίζει συνολικά σε 40 ελληνοκυπριακές ιδιοκτησίες». Πρόσθεσε δε πως φαίνεται ότι «σε κάποιες από τις περιουσίες στις οποίες είχε αρχίσει να χτίζει ο Αϊκούτ, οι εργασίες έχουν επαναρχίσει». Πρόκειται για μια πολύ σοβαρή καταγγελία, που δεν θα πρέπει να περάσει… κάτω από το ραντάρ.

ΟΙ διώξεις σφετεριστών ελληνοκυπριακών περιουσιών στα κατεχόμενα, παρά τις δυσκολίες και τα πολλά εμπόδια, δεν θα πρέπει να σταματήσουν. Κι αυτό παρά τις αντιδράσεις που υπάρχουν. Θα συνεχιστούν όσο καιρό θα εξακολουθούν οι σφετεριστές να εκμεταλλεύονται τις περιουσίες Ελληνοκυπρίων στην κατεχόμενη γη μας. Την ίδια ώρα, θα πρέπει οι αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους να αξιολογήσουν τις πληροφορίες που έχουν παρουσιασθεί στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων και να διερευνηθούν. Κι εάν υπάρχει- που έτσι φαίνεται- υπόθεση να γίνουν και οι ανάλογες ενέργειες από το κράτος.

ΤΟ θέμα των περιουσιών άπτεται των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Γι αυτό και δεν μπορούν να γίνουν ανεκτές οι συμπεριφορές των σφετεριστών και του κατοχικού καθεστώτος, που ενθαρρύνει την παράνομη εκμετάλλευση των κλεμμένων από τους Ελληνοκύπριους περιουσίες. Η παρανομία πρέπει να διώκεται.