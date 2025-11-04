Δικαιωμένος για τις καταγγελίες τις οποίες είχε υποβάλει αναφορικά με τον Ανεξάρτητο Φορέα Κοινωνικής Στήριξης δηλώνει ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Χρίστος Χριστοφίδης, μετά από την έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας.

Σε δήλωση του που απέστειλε στα ΜΜΕ αναφέρει τα εξής:

«Η σημερινή έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας δικαιώνει πλήρως τις καταγγελίες μας σε σχέση με τον Ανεξάρτητο Φορέα Κοινωνικής Στήριξης, ο οποίος προεδρεύεται από τη σύζυγο του Προέδρου της Δημοκρατίας.

Στις 10 Μαΐου 2024 είχα αποστείλει επιστολή προς την Ελεγκτική Υπηρεσία, ζητώντας τη διεξαγωγή έρευνας σε σχέση με τον Φορέα, για φαινόμενα αναξιοκρατίας, αδιαφανών διαδικασιών, περίεργων εισφορών και παραβίασης της νομοθεσίας και των κανονισμών λειτουργίας του Φορέα.

Με νέα μου επιστολή, στις 25 Ιουνίου 2025, αναφέρθηκα ειδικότερα σε συγκεκριμένες περίεργες εισφορές προς τον Φορέα από πρόσωπα ή εταιρείες που είχαν ευλόγως μεγάλα συμφέροντα με το κράτος. Η σύνδεση του Φορέα με το Προεδρικό εγείρει τεράστιο ζήτημα σκανδαλώδους αδιαφάνειας και διαπλοκής.

Η έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας σήμερα επισημαίνει:

Πρώτον, εταιρείες οι οποίες διαβουλεύονταν με το κράτος με σκοπό να αναλάβουν συμβόλαια έργων, ενώ την ίδια περίοδο κατέβαλαν πολύ μεγάλες εισφορές στον Φορέα. Ορισμένες περιπτώσεις είναι προκλητικά σκανδαλώδεις.

Θέλω να αναφερθώ σε περίπτωση κατά την οποία, σύμφωνα με έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, συγκεκριμένη εταιρεία επωφελήθηκε από συμφωνία με το κράτος, αποκομίζοντας πολλά εκατομμύρια επιπρόσθετο κέρδος και ξαφνικά υπήρξε πολλαπλασιασμός της εισφοράς που έδινε η συγκεκριμένη εταιρεία προς τον Φορέα.

Η αναφορά της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για δημιουργία συνθηκών “ιδιάζουσας σχέσης” μεταξύ του Προεδρικού και εταιρειών και ιδιωτών που συναλλάσσονται με το κράτος είναι πάρα πολύ σοβαρή.

Η έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας μας δικαιώνει και στην καταγγελία μας ότι πολλές οικονομικές βοήθειες σε φοιτητές δίνονταν χωρίς τεκμηρίωση, χωρίς οι δικαιούχοι να είχαν πραγματική ανάγκη, όπως προβλέπεται με βάση τη νομοθεσία και τους κανονισμούς, πράγμα που καταδεικνύει ρουσφετολογική και ευνοιοκρατική μεταχείριση φοιτητών.

Η σημερινή επίθεση του Φορέα κατά της Ελεγκτικής Υπηρεσίας είναι απαράδεκτη, ατεκμηρίωτη και εξωθεσμική, καθώς επιχειρεί να μεταφέρει τις τεράστιες ευθύνες τους για το διαφαινόμενο σκάνδαλο στην Ελεγκτική Υπηρεσία».