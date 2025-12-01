Επίσημη επίσκεψη στην Κύπρο και συνάντηση με τον Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως Μάριο Χαρτσιώτη, θα πραγματοποιήσει την Πέμπτη 4/12, ο Ελλαδίτης Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Δικαιοσύνης, ο κ. Χρυσοχοΐδης, ο οποίος θα συνοδεύεται από υψηλόβαθμα στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας, θα συναντηθεί και με την ηγεσία της Αστυνομίας Κύπρου.

Σύμφωνα με το επίσημο πρόγραμμα, μετά την άφιξη του Υπουργού θα ακολουθήσει στις 11:00 κατάθεση στεφάνου στον Τύμβο της Μακεδονίτισσας – Μνημείο πεσόντων Ελλήνων και Κυπρίων στην τουρκική εισβολή. Στη συνέχεια, οι δύο Υπουργοί θα έχουν κατ’ ιδίαν συνάντηση στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, ενώ την ίδια ώρα θα συναντηθούν οι ηγεσίες της Κυπριακής και Ελληνικής Αστυνομίας.

Μετά την ολοκλήρωση των κατ’ ιδίαν συναντήσεων θα ακολουθήσει διευρυμένη σύσκεψη των δύο αντιπροσωπιών, καθώς και δηλώσεις στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (ΜΜΕ).

Ο κύριος Χρυσοχοΐδης θα αναχωρήσει αργά το απόγευμα, επιστρέφοντας στην Αθήνα.