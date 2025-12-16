Την πράξη αγάπης «Be a Santa» για δεύτερη συνεχή χρονιά εξήγγειλε ο αντιδήμαρχος Αγλαντζιάς, Ανδρέας Κωνσταντίνου, με στόχο 132 παιδιά με λιγότερες ευκαιρίες και υλικά αγαθά να μην μείνουν χωρίς δώρο τα φετινά Χριστούγεννα.

Η σχετική πρωτοβουλία του Ανδρέα Κωνσταντίνου, η οποία υλοποιείται από τον Δήμο Αγλαντζιάς, ξεκίνησε την περασμένη Δευτέρα (15/12) και θα συνεχιστεί μέχρι την Δευτέρα (22/12).

Ο Δήμος Αγλαντζιάς, προχώρησε στην ανακοίνωση 132 παιδιών, που προέρχονται από άπορες οικογένειες και καλεί τους πολίτες που επιθυμούν να συμμετάσχουν, να τηλεφωνήσουν στο 22797511 για να χαρίσουν δώρο σε ένα παιδί που το χρειάζεται για τα Χριστούγεννα.

Η διαδικασία

Σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Αγλαντζιάς, για 132 παιδιά στην Αγλαντζιά δεν θα ερχόταν ο Άγιος Βασίλης. Ως εκ τούτου, ο Δήμος σε συνεργασία με την ACS υλοποιεί την εκστρατεία αγάπης «Be a Santa».

Ο κάθε Δημότης που επιθυμεί να βοηθήσει, μπορεί να γίνει ο Άγιος Βασίλης για ένα παιδί που το έχει ανάγκη. Συγκεκριμένα, μπορεί να τηλεφωνήσει στο 22797511, όπου εκεί θα του δοθεί το μικρό όνομα, η ηλικία και η διεύθυνση του παιδιού.

Στη συνέχεια, ετοιμάζεις και πηγαίνεις το δώρο στο ACS Courier Πλατύ, αναγράφοντας σε αυτό τα στοιχεία που πήρες.

Την παραμονή των Χριστουγέννων, τα δώρα θα παραδοθούν στα σπίτια των 132 παιδιών.

«Ας βοηθήσουμε όλοι ώστε το πνεύμα των Χριστουγέννων να μπει σε κάθε σπίτι και να φωτίσει τις καρδιές μας.

Η εκστρατεία Be a Santa είναι η δική μας ευκαιρία να ανακαλύψουμε το πραγματικό νόημα των Χριστουγέννων», σημειώνει ο Ανδρέας Κωνσταντίνου.

Η σχετική ανάρτηση του Αντιδήμαρχου Αγλαντζιάς

Πράξη αγάπης Be a Santa 🎅🏻

Για δεύτερη συνεχή χρονιά ο κάθε ένας από εσάς μπορεί να γίνει αυτές τις γιορτές ο Άγιος Βασίλης για ένα παιδί με λιγότερες ευκαιρίες και υλικά αγαθά.

Επικοινωνήστε από Δευτέρα 15/12 έως Δευτέρα 22/12 στο 22797511 και θα σας δώσουμε ηλικία και φύλο παιδιού, για να ετοιμάσετε το δικό σας πακέτο αγάπης!

Τα πακέτα πρέπει να παραδοθούν στο ACS Courier Cyprus στο Πλατύ, ώστε να διανεμηθούν από τον Άγιο Βασίλη έως την παραμονή των Χριστουγέννων.

Ας δώσουμε χαρά σε όσα παιδιά μας χρειάζονται.