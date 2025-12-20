Στόχος επίθεσης έγιναν δύο Ελληνοκύπριοι στα κατεχόμενα το απόγευμα της περασμένης Τετάρτης, ενώ κινούνταν με το όχημά τους στους δρόμους της κατεχόμενης Αμμοχώστου.

Ρεπορτάζ του ΑΝΤ1, επικαλείται την καταγγελία του οδηγού, ο οποίος αναφέρει ότι «ενώ κινούνταν κοντά στην περιοχή της εκκλησίας της Αγίας Αικατερίνης που βρίσκεται στα όρια της περίκλειστης περιοχής, έχοντας ως συνεπιβάτη συγγενικό του πρόσωπο, ακούσαν δυο απανωτούς δυνατούς κρότους που προσομοίαζαν με πυροβολισμούς. Οι επιβαίνοντες αντιλήφθηκαν ότι το όχημα είχε δεχθεί δυο πυροβολισμούς, πιθανότατα από αεροβόλο όπλο».

Όπως αναφέρει ο Ελληνοκύπριος οδηγός στον ΑΝΤ1, «έπαιξαν δυο τουφεκιές ακούστηκαν δυνατά παρόλο που ήταν κλειστά τα παράθυρα ,μου λέει ο άλλος που ήταν μαζί μου μας έσυραν πέτρες, του λέω μας έπαιξαν δεν μας έσυραν πέτρες».

Από το περιστατικό, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΑΝΤ1, κανείς από του δυο επιβαίνοντες δεν τραυματίστηκε ωστόσο στο όχημα προκλήθηκαν υλικές ζημιές.

«Δεν σταμάτησα λόγω συσκότισης και μόλις έστριψα αριστερά σταμάτησα που ήταν φωτισμένος ο δρόμος κατέβηκα κάτω κοίταξα το αυτοκίνητο και είδα 3 άτομα να φεύγουν», αναφέρει ο οδηγός στον ΑΝΤ1.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο οδηγός στον ΑΝΤ1,δεν προηγήθηκε οποιαδήποτε πρόκληση ή επεισόδιο.Όπως αναφέρει το σχετικό ρεπορτάζ, ο οδηγός είχε εισέλθει στα κατεχόμενα από το οδόφραγμα Δερύνειας, ενώ κατά την επιστροφή του στις ελεύθερες περιοχές, επέλεξε άλλο δρομολόγιο για περισσότερη ασφάλεια.

Όπως αναφέρεται στο ρεπορτάζ του ΑΝΤ1, ο οδηγός ενημέρωσε για το περιστατικό τις Αστυνομικές Αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Δείτε το σχετικό ρεπορτάζ