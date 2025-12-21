Κατακλυσμιαίες βροχές σημειώθηκαν από τις 12 το μεσημέρι και μετά στην επαρχία Πάφου, οι οποίες συνοδεύτηκαν μάλιστα και από έντονη χαλαζόπτωση με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν σπάνιες εικόνες με κάτασπρα τοπία ακόμη και σε παραθαλάσσιες περιοχές, όπως η Γεροσκήπου, η δυτική ακτογραμμή της Πάφου και η περιοχή του αεροδρομίου.

Λόγω των έντονων βροχοπτώσεων ο Πυροσβεστικός Σταθμός Πάφου προχώρησε σε ανάκληση προσωπικού, καθώς δεχόταν αυξημένο αριθμό κλήσεων, ενώ συστάθηκαν και συνεργεία πλημμυρών.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από τον εκπρόσωπο τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Ανδρέα Κεττή, Ο Πυροσβεστικός Σταθμός Πάφου ανταποκρίθηκε σε 15 περίπου περιστατικά σχετικά με τα έντονα καιρικά φαινόμενα, τα οποία αφορούσαν κυρίως σε αντλήσεις υδάτων από υπόγεια σπιτιών και ανοίγματα φρεατίων στα οδοστρώματα.

Μάλιστα, το απόγευμα της Κυριακής, εργάστηκαν δύο κλιμάκια της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για αποπεράτωση των περιστατικών.

Να σημειωθεί ότι, έντονες βροχοπτώσεις σημειώθηκαν και σε άλλες περιοχές της Κύπρου, κυρίως στα ορεινά, ενώ προβλήματα παρατηρήθηκαν και στην ηλεκτροδότηση, αφού αρκετές περιοχές λόγω του καιρού είχαν μείνει χωρίς ρεύμα.

Βίντεο από τα έντονα καιρικά φαινόμενα

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή. Στην ατμόσφαιρα θα παρατηρείται κατά διαστήματα αραιή σκόνη.

Απόψε, ο καιρός θα καταστεί μερικώς συννεφιασμένος και ενδέχεται να σημειωθούν μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα παράλια. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοανατολικοί ως νοτιοανατολικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 8 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 11 στα παράλια και στους 4 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά, όπου τοπικά αναμένεται να σχηματιστεί παγετός.

Αύριο, ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και αναμένονται μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα, κυρίως τις απογευματινές ώρες. Στα ψηλότερα ορεινά ενδέχεται να πέσει χιόνι ή χιονόνερο. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολικοί ως νοτιοανατολικοί, ασθενείς και τοπικά μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά λίγο ταραγμένη και τοπικά μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 18 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 20 βαθμούς στα παράλια και στους 10 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο βράδυ, ο καιρός θα είναι κατά διαστήματα κυρίως συννεφιασμένος και αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στα ψηλότερα ορεινά ενδέχεται να πέσει χιόνι ή χιονόνερο. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολικοί ως νοτιοανατολικοί, ασθενείς και τοπικά μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα καταστεί γενικά λίγο ταραγμένη.

Την Τρίτη, ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος, ενώ κατά διαστήματα αναμένονται μεμονωμένες βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, ενώ στα ψηλότερα ορεινά δεν αποκλείεται να πέσει χιόνι ή χιονόνερο.

Την Τετάρτη και την Πέμπτη ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και αναμένονται μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα ορεινά.

Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή κατά το τριήμερο και θα παραμείνει λίγο πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.