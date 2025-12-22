Από την καρότσα ενός καταστόλιστου φορτηγού, ο Τζον Χριστοδούλου, μαζί με ομάδα εθελοντών από το Σωματείο Νεολαίας Πρόοδος Καϊμακλιού, μοίρασαν πλούσια δώρα σε παιδάκια όλων των ηλικιών, σε όλες τις γειτονιές του Καϊμακλιού και τον Βόρειο Πόλο.

Το βράδυ της Κυριακής, οι δρόμοι της περιοχής γέμισαν με δυνατή χριστουγεννιάτικη μουσική, φώτα, το γνώριμο κάλεσμα του Αγίου Βασίλη «Ho Ho Ho» και μια μεγάλη συνοδεία αυτοκινήτων. Οι ξαφνιασμένοι κάτοικοι έβγαιναν αυθόρμητα από τα σπίτια τους για να ζήσουν μια απρόσμενη και χαρούμενη στιγμή, καθώς τα παιδιά τους λάμβαναν άφθονα δώρα.

Η χριστουγεννιάτικη περιοδεία διήρκεσε περίπου τρεις ώρες και καλωσορίστηκε με ενθουσιασμό και θερμά χειροκροτήματα.

Όπως ανάφερε σε Χριστουγεννιάτικο μήνυμα του ο κ. Χριστοδούλου: «Τα παιδιά πρέπει να έχουν όνειρα, είναι πάρα πολύ σημαντικά. Όταν έχουμε σπουδαία όνειρα, και τα δουλέψουμε, θα γίνουν πραγματικότητα»

Η χριστουγεννιάτικη αυτή δράση πραγματοποιήθηκε στο πνεύμα της προσφοράς, της αγάπης και της αλληλεγγύης που πρεσβεύει το Yianis Christodoulou Foundation — αξίες που οφείλουν να καθοδηγούν όλους μας ολόχρονα, και ιδιαίτερα αυτή την περίοδο. Με έμπρακτη στήριξη, με τον προσωπικό μας χρόνο και με κάθε μορφή προσφοράς από τον καθένα μας, όσο μπορούμε, μικρή ή μεγάλη.