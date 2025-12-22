Έφυγε από τη ζωή, σε ηλικία 70 ετών, ο επιχειρηματίας Τόνυ Αντωνίου.

Ο πρώην πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου των Κυπριακών Αερογραμμών απεβίωσε στις 21.12.2025, μετά από μάχη με τον καρκίνο.

Η κηδεία του θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 23.12.2025 και ώρα 11:30 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στη Λεμεσό.

Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο Σφαλαγγιώτισσα. Η οικογένεια θα δέχεται συλλυπητήρια από τις 11:00 π.μ.

Ο Τόνυ Αντωνίου ήταν διευθυντής στη δική του εταιρεία συστημάτων πληροφορικής, τη Micrologic Ltd, αλλά και μέλος του ΔΣ του ΕΒΕ Λεμεσού, του ΤΕΠΑΚ ενώ διετέλεσε και πρόεδρος της Εταιρείας Τουριστικής Ανάπτυξης Λεμεσού.

Επιπρόσθετα, διετέλεσε μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο των Κυπριακών Αερογραμμών για τέσσερα χρόνια επί διακυβέρνησης Κληρίδη.