Δεν ευσταθούν τα όσα δημοσιεύονται σε ισραηλινά ΜΜΕ για άγριο ξυλοδαρμό Ισραηλινού, σε ξενοδοχείο της Λεμεσού, επειδή μίλησε στα εβραϊκά, δηλώνουν αστυνομικές πηγές, σημειώνοντας ότι το περιστατικό αφορούσε συμπλοκή με ομοεθνείς του.

Τα ισραηλινά δημοσιεύματα, που από χθες κάνουν τον γύρω του διαδικτύου, αναφέρονται σε άγριο ξυλοδαρμό νεαρού Ισραηλινού, στη βάση των όσων καταγγέλλει στα ΜΚΔ ο πατέρας του, σύμφωνα με τον οποίον, η επίθεση έγινε από πρόσωπα που τον άκουσαν να μιλά στα εβραϊκά στην είσοδο του ξενοδοχείου. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, ο νεαρός έχει επιστρέψει στο Ισραήλ όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στο μάτι, το οποίο κινδυνεύει να χάσει.

Αστυνομικές πηγές δήλωσαν πως «δεν ευσταθούν αυτά που γράφονται» και ότι το περιστατικό σημειώθηκε μεταξύ Ισραηλινών, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο ξενοδοχείο. «Ο Ισραηλινός φέρεται να τσακώθηκε με ομοεθνείς του και δήλωσε γραπτώς ότι δεν έχει κανένα παράπονο», προστίθεται.

Την υπόθεση εξετάζει ο Αστυνομικός Σταθμός Επισκοπής.

