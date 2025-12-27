Λίγες νιφάδες χιονιού άρχισαν να πέφτουν το βράδυ του Σαββάτου στην περιοχή του Τρόοδος, με τη θερμοκρασία στο Jubilee Hotel Troodos να καταγράφεται στους -0,2 βαθμούς Κελσίου στις 20:57. Σύμφωνα με τα δεδομένα, στην περιοχή παρατηρούνται τοπικά φαινόμενα βροχής και χιονιού από νεφώσεις που εισέρχονται στο νησί από τα βόρεια, με νότια επέκταση προς το Τρόοδος, τα οποία αναμένεται να συνεχιστούν για ακόμη μερικές ώρες.

Από την αποψινή χιονόπτωση ενδέχεται να σημειωθεί πολύ ελαφρύ πασπάλισμα χιονιού στην περιοχή του Τροόδους, ενώ νιφάδες μπορούν να παρατηρηθούν μέχρι και τα 1.500 μέτρα υψόμετρο. Παράλληλα, υπάρχει πιθανότητα για νέο πασπάλισμα χιονιού και αύριο το βράδυ, εφόσον οι καιρικές συνθήκες παραμείνουν ευνοϊκές.