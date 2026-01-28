Ως έμμεση αποδοχή του δικαιώματος της Τουρκίας να επιβάλλει διώξεις και καταδίκες Κούρδων αγωνιστών μέσω τρίτων χωρών, μεταφέροντας αυτή την κατάσταση εντός ευρωπαϊκού χώρου, αντιλαμβάνεται τη συνέχιση της κράτησης του Κενάν Αγιάς, το «Παρατηρητήριο» για τη δίκη του. Σε έντονη και μακροσκελή ανακοίνωση που στάληκε στα ΜΜΕ, τονίζεται ότι «παρά τις δημόσιες δεσμεύσεις, τις επίσημες αποφάσεις και τις διαβεβαιώσεις των αρμόδιων αρχών, ο Κενάν Αγιάζ παραμένει κρατούμενος, ενώ μέχρι σήμερα δεν έχει διευθετηθεί η άδεια παραμονής του. Οι υποσχέσεις δεν τηρούνται. Τα λόγια δεν γίνονται πράξη. Η ευθύνη μετατίθεται».

Η ανακοίνωση υπενθυμίζει, επίσης, πως ο Κενάν διατηρεί καθεστώς πολιτικού πρόσφυγα, αναγνωρισμένο από την Κυπριακή Δημοκρατία και ουδέποτε απωλεσθέν. «Παρ’ όλα αυτά, η μεταχείρισή του εντός των Κεντρικών Φυλακών αναιρεί στην πράξη το ίδιο το θεσμικό πλαίσιο που το κράτος επικαλείται».

Τονίζεται ξανά ότι καμία κυπριακή δικαστική ή πολιτική αρχή δεν είχε ενώπιόν της αποδείξεις τέλεσης αξιόποινης πράξης από τον Κενάν Αγιάζ. Παρ’ όλα αυτά, η Κυπριακή Δημοκρατία επέλεξε να εφαρμόσει το ευρωπαϊκό πλαίσιο αναγνώρισης αποφάσεων στερητικών της ελευθερίας μεταξύ κρατών-μελών, παρά το γεγονός ότι τα αδικήματα για τα οποία καταδικάστηκε στη Γερμανία δεν συνιστούν ποινικά αδικήματα κατά το κυπριακό δίκαιο και δεν αφορούν πράξεις βίας ή εγκληματικής δράσης.

«Η επιλογή αυτή δεν ήταν υποχρεωτική ούτε ουδέτερη. Το καθεστώς πολιτικού πρόσφυγα του Κενάν Αγιάζ, ο κίνδυνος πολιτικής δίωξης από την Τουρκία και η φύση της καταδίκης του παρείχαν σαφείς λόγους άρνησης ή διακοπής της εκτέλεσης της ποινής. Η συνέχιση της κράτησής του συνιστά συνεπώς πολιτική επιλογή, για την οποία η Κυπριακή Δημοκρατία φέρει πλήρη ευθύνη», συμπληρώνεται.

Ο Κενάν Αγιάζ, που παραμένει στις Κεντρικές Φυλακές από τις 3 Σεπτεμβρίου, είναι άνθρωπος που κρατήθηκε επί 17 χρόνια σε τουρκικές φυλακές χωρίς δίκη και του οποίου η ζωή και η ελευθερία απειλούνται άμεσα από το τουρκικό κράτος. Το γεγονός ότι εκκρεμεί υπόθεση εις βάρος του στην Τουρκία, κράτος με αποδεδειγμένο ιστορικό πολιτικών διώξεων και συστηματικής καταστολής κατά Κούρδων αγωνιστών, καθιστά κάθε καθυστέρηση στην αποφυλάκισή του βαριά πολιτική και ηθική ευθύνη.

Το Παρατηρητήριο υπογραμμίζει, παράλληλα, πως η υπόθεση του Κενάν Αγιάζ δεν είναι μεμονωμένη. Συνδέεται άμεσα με όσα συμβαίνουν σήμερα στη Ροζάβα, όπου ο κουρδικός λαός δέχεται συνεχή επίθεση, εκτοπισμό και αφανισμό. Απέναντι σε αυτή την πραγματικότητα, ο δυτικός κόσμος σφυρίζει αδιάφορα, συμπεριλαμβανομένης της Κυπριακής Δημοκρατίας, η οποία επιλέγει την αποχή αντί της ξεκάθαρης πολιτικής τοποθέτησης.

«Εκεί όπου στη Ροζάβα συντελείται έγκλημα, εδώ ποινικοποιείται η πολιτική ταυτότητα. Εκεί όπου ζητείται διεθνής αλληλεγγύη, εδώ επιβάλλεται θεσμική καθυστέρηση», προστίθεται και επισημαίνεται ότι «η μη χορήγηση της άδειας του Κενάν Αγιάζ δεν είναι διοικητική εκκρεμότητα. Είναι πολιτική επιλογή. Και αυτή η επιλογή εκθέτει την Κυπριακή Δημοκρατία. Η Κύπρος, με τη δική της ιστορία κατοχής, προσφυγιάς και διώξεων, οφείλει να σοβαρευτεί. Δεν μπορεί να αναγνωρίζει πολιτικό πρόσφυγα και ταυτόχρονα να τον κρατά σε καθεστώς διαρκούς ομηρίας. Η ιστορία δεν γράφεται μόνο στα μέτωπα. Γράφεται και στις φυλακές. Γράφεται και στη σιωπή. Δεν ξεχνώ».