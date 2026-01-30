Η Πυροσβεστική Υπηρεσία από τις 06:00 της 29ης Ιανουαρίου 2026 μέχρι και τις 06:00 της 30ης Ιανουαρίου 2026, ανταποκρίθηκε σε 23 κλήσεις για βοήθεια: 10 πυρκαγιές, 11 ειδικές εξυπηρετήσεις και 2 ψευδείς κλήσεις.

Η ώρα 06:47 χθες, λήφθηκε κλήση για πυρκαγιά σε ηλεκτρογεννήτρια εντός κτηνοτροφικού υποστατικού, στην κοινότητα Πάχνα της επαρχίας Λεμεσού. Ανταποκρίθηκε ο Πυροσβεστικός Σταθμός Υπαίθρου Πάχνας και η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο στις 07:35. Από την πυρκαγιά και τη θερμότητα ζημιές υπέστησαν η ηλεκτρογεννήτρια, η οροφή και ο ηλεκτρικός πίνακας του υποστατικού. Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται σε συνεργασία με τις Αρμόδιες Αρχές.