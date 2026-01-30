Το Υπουργείο Άμυνας ανακοινώνει την κατανομή των θέσεων στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών της Ελλάδας για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027.

Δείτε ΕΔΩ τον πίνακα με τις θέσεις

Υπενθυμίζεται ότι, οι ενδιαφερόμενοι για φοίτηση στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και τις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών της Ελλάδας, για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027, θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση στην Υπηρεσία Εξετάσεων για συμμετοχή στις Παγκύπριες Εξετάσεις Πρόσβασης που οργανώνει το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας για τα ΑΑΕΙ της Κύπρου.

Αμέσως μετά την υποβολή της αίτησής τους για συμμετοχή στις Παγκύπριες Εξετάσεις Πρόσβασης, οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να υποβάλουν στο Υπουργείο Άμυνας, τα ακόλουθα:

α. Αντίγραφο της αίτησης/μηχανογραφικού δελτίου συμμετοχής στις Παγκύπριες Εξετάσεις Πρόσβασης του Μηχανογραφικού Συστήματος της Υπηρεσίας Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας.

β. Πιστοποιημένο φωτοαντίγραφο Δελτίου Κυπριακής ταυτότητας, στην οποία αναγράφεται ως Υπηκοότητα η Κυπριακή, το οποίο μπορούν να πιστοποιούν μόνο οι Επαρχιακές Διοικήσεις και τα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη (ΚΕΠ).

γ. Πρόσφατο πιστοποιημένο φωτοαντίγραφο (όχι πέραν των δύο μηνών) του Ατομικού Φακέλου του Οπλίτη ή Βεβαίωση από τη Μονάδα που υπηρετεί ή σε περίπτωση που ο υποψήφιος έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις Πρωτότυπο Πιστοποιητικό Τύπου «Α» από τα Στρατολογικά Γραφεία.

δ. Πρωτότυπο και πρόσφατο (με ημερομηνία έκδοσης όχι πέραν των δύο μηνών από την ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων) Πιστοποιητικό Λευκού Ποινικού Μητρώου από την Αστυνομία.

ε. Πιστοποιητικό, σύμφωνα με το άρθρο 22(6) του περί της Πρόληψης και Καταπολέμησης της Σεξουαλικής Κακοποίησης και Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας Νόμου (Ν.91(I)/2014), που εκδίδεται από τον Αρχηγό της Αστυνομίας, το οποίο να βεβαιώνει ότι δεν περιλαμβάνονται στο Αρχείο που τηρείται δυνάμει των προνοιών του εν λόγω άρθρου.

Τα πιο πάνω πιστοποιητικά μπορούν να υποβάλλονται μεταξύ των ωρών 08:00-14:30 ή να αποστέλλονται στο Υπουργείο Άμυνας, Λεωφόρος Στροβόλου 172-174, 2048 Στρόβολος, Λευκωσία, μέχρι τις 20 Μαρτίου 2026. Τονίζεται ότι, κάθε υποψήφιος/α θα πρέπει να μεριμνήσει έτσι ώστε τα πιο πάνω πιστοποιητικά να προσκομιστούν έγκαιρα στο Υπουργείο Άμυνας προκειμένου να εξεταστούν από την αρμόδια επιτροπή ελέγχου δικαιολογητικών. Σε αντίθετη περίπτωση, το Υπουργείο Άμυνας θα αποκλείσει την υποψηφιότητά του/της για συμμετοχή στη διαδικασία διεκδίκησης θέσης σε Στρατιωτική Σχολή.