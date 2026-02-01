Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το βράδυ του Σαββάτου σε υπνοδωμάτιο διαμερίσματος στη Γεροσκήπου.

Σύμφωνα με τον Εκπρόσωπο Τύπου της Πυροσβεστικής Ανδρέα Κεττή, το υπνοδωμάτιο και το περιεχόμενό του υπέστησαν εκτεταμένες ζημιές.

Στην κατάσβεση συμμετείχαν δύο στελεχωμένα πυροσβεστικά οχήματα, ενώ οι πυροσβέστες χρησιμοποίησαν σωλήνες νερού και αναπνευστικές συσκευές. Όλοι οι ένοικοι κατάφεραν να εγκαταλείψουν το διαμέρισμα εγκαίρως και δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η πυρκαγιά φαίνεται να προκλήθηκε από απρόσεκτη δραστηριότητα ανήλικων παιδιών των ενοίκων.